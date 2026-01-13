Tarihi hamle: Üç banka tek çatı altında birleşiyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF), katılım bankacılığı alanında dengeleri değiştirecek bir adım için düğmeye bastı. 81 ilde faaliyet gösteren Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile şubat ayında faaliyete geçmesi planlanan Halk Katılım Bankası’nın tek çatı altında birleştirilmesi için çalışmalar başladı. Planın hayata geçmesiyle birlikte üç kamu katılım bankası, yeni bir isimle faaliyetlerini tek merkezden yürütecek.

Son yıllarda portföyündeki şirket sayısını artıran TVF, halk arasında “faizsiz bankacılık” olarak bilinen katılım bankacılığı alanında ölçeği büyütmeyi ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Türkiye Sigorta modeli örnek alınıyor

Birleşme sürecinde, 6 yıl önce Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta’nın tek çatı altında toplanmasıyla kurulan Türkiye Sigorta modeli emsal alınacak. Bu model sayesinde operasyonel verimlilik artırılırken, marka gücünün de tek bir yapı altında toplanması amaçlanıyor.

BDDK’dan faaliyet izni alan Halk Katılım Bankası’nın da sürece dahil edilmesiyle, katılım bankacılığında kamunun daha güçlü ve merkezi bir aktör haline gelmesi bekleniyor.

Müşteriler etkilenmeyecek, işlemler aynen devam edecek

Planlama aşamasında olan birleşmenin mevcut müşterileri doğrudan etkilemeyeceği belirtiliyor. Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım müşterileri; tüm hesapları, varlıkları ve devam eden finansal işlemleriyle birlikte yeni kurulacak bankaya otomatik olarak aktarılacak. Mevcut sözleşmeler ve taahhütler ise geçerliliğini koruyacak.

Bankacılık sektörüne yakın kaynaklar, birleşme sürecinin 2026 yılının son çeyreğinde tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade ediyor. Sabah’tan Dilek Güngör’ün haberine göre, yeni kurulacak çatı bankanın adının “Türkiye Katılım Bankası”olması bekleniyor.