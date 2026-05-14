Tarihi günlerden biri yaşanacak Fenerbahçelilerin beklediği haber geldi

Fenerbahçe Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre seçimli olağanüstü genel kurul, 29-30 Mayıs tarihlerinde saat 10.00'da Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilecek. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ise genel kurul, 6-7 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Ayrıca tüzüğün 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca yönetim kurulu başkanı ve üyeleri için adaylık başvuruları 22 Mayıs Cuma günü saat 18.00'e kadar yapılabilecek.