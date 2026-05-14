12 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü! Eşekten düşüp metrelerce sürüklendi
Siirt’in Eruh ilçesinde bindiği eşekten düşen 12 yaşındaki Bedirhan Güneş, eli yulara dolanınca metrelerce sürüklendi. Başını taşa çarparak ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Bedirhan Güneş, dengesini kaybedip, eşekten düştü. Bu sırada eli hayvanın yularına dolanan Güneş, metrelerce sürüklenip taşa çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güneş, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bedirhan Güneş, acil serviste doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Güneş’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.