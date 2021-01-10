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Gündem Tarihi görüşme! Putin’den Aliyev ve Paşinyan'a çağrı
Gündem

Tarihi görüşme! Putin’den Aliyev ve Paşinyan'a çağrı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a kritik görüşme için çağrı yaptığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 13:45:00 - 2021-01-10 14:06:05
Tarihi görüşme! Putin’den Aliyev ve Paşinyan'a çağrı

Azerbaycan'a boyun eğmek zorunda kalan Ermenistan'da zaman zaman Paşinyan'a karşı öfke dinmiyor.

Dağlık Karabağ ile ilgili çok önemli bir çağrı Rusya'dan geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunu yarın Moskova’da görüşecek.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak’taki Putin, Aliyev ve Paşinyan üçlü görüşmesinin Putin’in girişimiyle yapılacağı bildirildi.

Görüşmede geçen yıl 10 Kasım’da üç liderin Dağlık Karabağ konusundaki ortak bildirisinin uygulanması ve bölgedeki mevcut sorunların çözümüne yönelik atılacak adımların ele alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, görüşmede, bölgede çatışmalardan zarar gören halka yardım, ticaret, ekonomi ve ulaşım bağlantılarının açılması ve geliştirilmesi konularının da değerlendirileceği bilgisine yer verildi. 

Ayrıca Putin’in Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı görüşmeler yapmasının da öngörüldüğü belirtildi.

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