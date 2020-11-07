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Aktüel Tarihi "Dodoğlu Konağı" yatırım destek ofisi olarak hizmet veriyor
Aktüel

Tarihi "Dodoğlu Konağı" yatırım destek ofisi olarak hizmet veriyor

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:55:38 -
Tarihi "Dodoğlu Konağı" yatırım destek ofisi olarak hizmet veriyor

KIRKLARELİ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansınca 2011 yılında satın alınarak 1 milyon 270 bin liraya restore ettirilen, 150 yıllık "Dodoğlu Konağı" Kırklareli Yatırım Destek Ofisi olarak hizmet veriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından dün Yayla Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen iki katlı bina, tarihi yapısıyla dikkati çekiyor.

Bakan Varank, açılışın ardından Twitter hesabından, "Tarihi 150 yıl öncesine dayanan Dodoğlu Konağı'nı restore edip Trakya Kalkınma Ajansımıza kazandırdık. Kırklareli Yatırım Destek Ofisimiz burada hizmet vererek, yerli ve yabancı yatırımcıları bölgeye çekecek. Hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

Dönemin en varlıklı insanı olarak bilinen Rum Dimitros Dodopoulos tarafından 19. yüzyılın sonunda inşa ettirilen tarihi bina, 2011 yılında Kalkınma Ajansı tarafından 320 bin liraya satın alındı.

Mahzen üzerinde yükselen yapı, yine Kalkınma Ajansı tarafından 1 milyon 270 bin liraya restore ettirilerek hizmete kazandırıldı.

İlk inşasında üçgen alınlıklı dışa çıkıntılı çatı katı bulunan yapının bu kısmı, sonraki yıllarda kaldırıldı.

Taş direk ve demir korkuluklarla çevrili bahçesi olan yapının, bahçeye bakan arka cephesinde yarım yuvarlak bir çıkıntı bulunuyor.

Balkan Savaşları sırasında şehre gelen Bulgar Çarı I. Ferdinand'ın bu yapıda konakladığı biliniyor.


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