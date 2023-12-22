  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Akıllı saatleri kullanmamaya gayret edin! Temassız ödemenizi güvenli hale getirin

İsrail askerlerinin aşağılık eğlencesi... 'Kapıyı neden açmıyorlar?'

Aç kapıyı Veysel efendi onlar da gidiyor! İYİ Parti’de yeni istifa dalgası

Ayda 2 milyon kesildiyse bir de ödenenler kim bilir ne kadar? Halk tv hortumu CHP’ye bağlamış

Türkiye'nin o ilçesi Dubai gibi olabilir! Petrol üstüne petrol fışkırıyor, keşif halkı ayağa kaldırdı

Hakan Fidan'ın "Örgüt mensupları" mesajını kimse anlayamadı

98 firmadan flaş açıklama! Yumurta alacaklar dikkat

"Almanya'daki Türkler, Türkiye için oy kullanmasın" diye başvuru yapmıştı! Sözde Türk boksör skandal gelişmeyi duyurdu

Gram ve çeyrek altın fiyatında yeni direnç noktaları! Altının yükselişi yeni seviye arayışı

Saadet Partisi’nde çelişki içinde çelişki!
Yaşam Tarihi Çifte Minareye sıkılan boyalar temizlendi
Yaşam

Tarihi Çifte Minareye sıkılan boyalar temizlendi

Yeniakit Publisher
2023-12-22 15:21:00 -
Tarihi Çifte Minareye sıkılan boyalar temizlendi

Sivas’ın tarihi simgelerinden biri olan 752 yıllık Çifte Minareli Medrese’nin üzerine yazılan yazılar, boya çürütme tekniği ile temizlendi.

Sivas’ın tarihi simgelerinden biri olan 752 yıllık Çifte Minareli Medrese’nin üzerine yazılan yazılar, boya çürütme tekniği ile temizlendi.
Sivas’ta, 1271 yılında İlhanlı Veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından yaptırılan ve kentin simge eserlerinden biri haline gelen Çifte Minareli Medrese’ye sprey boyayla yazılar yazılıp, zarar verildi. Tarih severleri oldukça üzen bu olay sonrasında yapılan incelemeyle tarihi yapıya zarar veren 4 kişi yakalanarak haklarında ’2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı. Yetkililer tarafından görüntü kirliliğinin önüne geçilebilmek için yazılar brandayla geçici olarak kapatılmıştı. Brandalı çözümün ardından yazılar boya çürütme tekniği ile temizlendi. Tarihi yapı eski görünümüne kavuştu.

Yazıların temizlenmesi için yeni yöntem bulundu.
Konu ile ilgili açıklama yapan Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, “Nesillerimizi eğer eserlerimizi korumak adına bir kültürle yetiştirmezsek nesillerimiz ecdadımızın yapmış olduğu bu eserleri tahrip eder, kıymetini de bilmezler. Bundan dolayı sorun burada başlıyor. Sorun eğitimle ilgili. Çocuklar yakalandı, tespit edildi. Adliyeye müracaat edildi ama bunlar çözüm değil. Çözüm kökten, herkesin bu eserleri koruması ve kollaması lazım. Biz yıllardır bir sıkıntı içerisindeydik. Bu duvarlara yapılan yazıların silinmesi baya masraflı ve sıkıntılıydı. Şimdi daha kolay bir çözüm yolu bulundu. Oda inşallah Türkiye’ye böylece yayılır. Taşı önceden ıslatıp, çürümesine engel olacak şekilde boya çürütme malzemesi kullanılarak şuanda bu işlem eserimizi tekrar temize çıkarıp kullanılır ve istifa edilebilir hale getirecektir” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23