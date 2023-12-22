Tarihi Çifte Minareye sıkılan boyalar temizlendi

Sivas’ın tarihi simgelerinden biri olan 752 yıllık Çifte Minareli Medrese’nin üzerine yazılan yazılar, boya çürütme tekniği ile temizlendi.

Sivas’ta, 1271 yılında İlhanlı Veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından yaptırılan ve kentin simge eserlerinden biri haline gelen Çifte Minareli Medrese’ye sprey boyayla yazılar yazılıp, zarar verildi. Tarih severleri oldukça üzen bu olay sonrasında yapılan incelemeyle tarihi yapıya zarar veren 4 kişi yakalanarak haklarında ’2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı. Yetkililer tarafından görüntü kirliliğinin önüne geçilebilmek için yazılar brandayla geçici olarak kapatılmıştı. Brandalı çözümün ardından yazılar boya çürütme tekniği ile temizlendi. Tarihi yapı eski görünümüne kavuştu.



Yazıların temizlenmesi için yeni yöntem bulundu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, “Nesillerimizi eğer eserlerimizi korumak adına bir kültürle yetiştirmezsek nesillerimiz ecdadımızın yapmış olduğu bu eserleri tahrip eder, kıymetini de bilmezler. Bundan dolayı sorun burada başlıyor. Sorun eğitimle ilgili. Çocuklar yakalandı, tespit edildi. Adliyeye müracaat edildi ama bunlar çözüm değil. Çözüm kökten, herkesin bu eserleri koruması ve kollaması lazım. Biz yıllardır bir sıkıntı içerisindeydik. Bu duvarlara yapılan yazıların silinmesi baya masraflı ve sıkıntılıydı. Şimdi daha kolay bir çözüm yolu bulundu. Oda inşallah Türkiye’ye böylece yayılır. Taşı önceden ıslatıp, çürümesine engel olacak şekilde boya çürütme malzemesi kullanılarak şuanda bu işlem eserimizi tekrar temize çıkarıp kullanılır ve istifa edilebilir hale getirecektir” ifadelerini kullandı.