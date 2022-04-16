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Aktüel Tarihi caminin içler acısı hali
Aktüel

Tarihi caminin içler acısı hali

Sinop’un merkeze bağlı Kabalı köyünde bulunan 167 yıllık Kabalı Köyü Eski Camii, bakımsızlıktan viraneye döndü. Köy sakinleri caminin restore edilmesini istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 23:12:00 -
Tarihi caminin içler acısı hali

Kabalı köyü sakinlerinden Dilara Eraltan, “Ben doğdum doğalı burası böyle. Hep böyle yıkık olarak biliyorum burayı. Eski bir cami olması beni etkiledi. İçeriye girdim her yer yıkık, dökük durumda. Bu durum çok üzücü. Bu cami Kabalı köyüne yakışmıyor. Gerçekten tarihi eser bir cami. Bu cami kimleri kimleri görmüştür? Buranın restore edilmesini isterim. En azından bir nebze de olsa eskiyi yaşatmalarını isterim. Gerçekten tarihi eserlik bir cami. Caminin hemen önünde ‘Kabalı’ya hoşgeldiniz’ ve ‘Kabalı Muhtarlığı’ yazısı gerçekten üzücü. Arkasında böyle bir tarihi eser caminin olması kötü. Yetkililerden buranın restore edilmesini istiyoruz” dedi.

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