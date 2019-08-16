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Tarihi Balıklıgöl’de konser düzenlenecek

Şanlıurfa’da her hafta farklı bir ilçede vatandaşları aynı çatı altında buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu kez kendi bünyesindeki Urfa Ahengi Grubu ve Grup Dergah konseri ile Balıklıgöl’ü ziyarete gelen konuklara unutulmaz bir gece yaşatacak.

16 Ağustos 2019 Cuma 16:25
Tarihi Balıklıgöl’de konser düzenlenecek

Şanlıurfa’da her hafta farklı bir ilçede vatandaşları aynı çatı altında buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu kez kendi bünyesindeki Urfa Ahengi Grubu ve Grup Dergah konseri ile Balıklıgöl’ü ziyarete gelen konuklara unutulmaz bir gece yaşatacak.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaz konserleri ve açık hava sinema etkinliklerine kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta Cumartesi ve Pazar günleri Şanlıurfalılara ’Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri’ etkinliği kapsamında başta Türk Sineması olmak üzere dünya sinemasından seçmeler sunan Büyükşehir Belediyesi, bu hafta da Hababam Sınıfı klasikleri ile yine 7’den 70’e çok sayıda vatandaşı aynı adreste buluşturacak.


Patlamış mısır ve soğuk içecek ikramlarının yapıldığı ’Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri’nin bu haftaki buluşması yine Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda (Kasaptaşı) düzenlenecek. Şair, roman ve öykü yazarı Rıfat Ilgaz’ın kaleme aldığı ve Ertem Eğilmez’in yönetmenliğiyle unutulmaz eserler arasında yer alan Hababam Sınıfı filminin ilk klasiği saat 20.15’te başlayacak.


Büyükşehir Belediyesi, ’Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri’ etkinliğinin yanı sıra yaz konserlerine de devam ediyor. Şanlıurfalıların yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirebilmesi için etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, 31 Ağustos tarihinde de kendi bünyesindeki Urfa Ahengi Grubu ve Grup Dergah’ı Balıklıgöl’de vatandaşlarla buluşturacak.


Kurumsal olarak Şanlıurfa’nın kendi öz değerlerinin yansıtılması adına etkinliklere önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, programlara tüm Şanlıurfa halkını davet etti. Beyazgül, "Müzik şehri Şanlıurfa’mızın değerlerinin tanıtılması adına Balıklıgöl’de düzenleyeceğimiz konserlerimize tüm halkımızı bekliyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 16:25
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