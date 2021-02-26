Tarihi Atlas Sineması açılışına katılan Jason Statham ile Guy Ritchie, Erdoğan'la sohbet etti
'Five Eyes' film çekimleri için Türkiye'de bulunan ve Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'na katılan ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesinin Açılış Programı'nda törene katılan dünyaca ünlü aktör Jason Statham'la sohbet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'na katıldı.
Jason Statham, Tarihi Atlas Sineması açılışına katıldı
Antalya’da çekimleri süren aksiyon filmi 'Five Eyes' için Türkiye’de olan ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham da tarihi Atlas 1948 Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi açılış programında yer aldı.
Programın gerçekleştirildiği alana gelen Jason Statham burada Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la fotoğraf çektirdi.