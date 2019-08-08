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Tarihe yolculuk

Karayolundan geçenler; dikkatlerini çeken otantik kültürel varlıklara sahip alanda durup gezmeden, hatıra fotoğrafı çektirmeden yolculuklarına devam etmiyorlar.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:07
Tarihe yolculuk

Karayolundan geçenler; dikkatlerini çeken otantik kültürel varlıklara sahip alanda durup gezmeden, hatıra fotoğrafı çektirmeden yolculuklarına devam etmiyorlar.


Samsun-Ankara kara yolunun 72. kilometresinde bulunan bir tesis, sıra dışı özelliği ile yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor. Kurtuluş Yolu üzerinde bulunan tesiste 100-150 yıllık kültürel varlıklar sergileniyor. Adeta açık hava müzesi gibi olan tesisi gezen yerli ve yabancı turistler, burada bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.


Birbirinden farklı otantik tarihi kültürel varlıkları bir araya getirip alanı açık hava müzesi haline getiren tarih araştırmacısı ve emekli veteriner teknikeri Ali Kemal Kara, “Görev yaptığım yerlerden, yakın köylerimizden, ilçelerimizden zaman içerisinde topladığım kültürel varlıklarımızı işletmemizin geniş alanında sergileyerek tıpkı mini bir açık hava müzesi oluşturduk. Bu değerlerimizin içerisinde 70, 100 hatta 150 yıllık otantik eşyalarımız mevcut. Bu değerlerimizi kaybetmemek, unutmamak, bugünümüze ve geleceğimize taşıyıp gençlerimize, insanlarımıza bunları tanıtmak bizleri mutlu ediyor. Özellikle karayolundan geçerken burayı görüp gelip buraları gezmeleri, fotoğraf çektirmeleri, bilgi almaları mutluluğumuzu daha da artırıyor” dedi.


Karayolundan geçenken buranın dikkatlerini çektiğini belirten Okay Zorlu, “Buradaki ambar, kağnı, at arabası ve diğer kültürel varlıklar dikkatimizi çekti. Buradaki otantik eşyalar içerisinde tarihimizi, atalarımızın kullandığı kültürel varlıklarımızı görmek bizleri duygulandırdı. Kısa da olsa geçmiş zamana yolculuk yaptık” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:07
  1. kültür
  2. fotoğraf
  3. sergi

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