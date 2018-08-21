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Tarihe geçti! Ronaldo'nun ilk maçını izleyen kişi sayısı belli oldu

İspanyol devi Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Ronaldo'nun ilk lig maçı tarihe geçti. Juventus'un Chievo ile oynadığı mücadeleyi 2.3 milyon kişi izledi.

21 Ağustos 2018 Salı 19:15
Tarihe geçti! Ronaldo'nun ilk maçını izleyen kişi sayısı belli oldu

Yaz transfer sezonunun en büyük olayında Real Madrid'den ayrılıp Serie A'nın son 7 sezonunun şampiyonu Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, popülaritesini de İtalya'ya taşıdı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus ile ilk lig maçında Verona'da Chievo deplasmına çıkan Ronaldo, rekor izleyici topladı. Maçı yayınlayan Sky Italia, tarihinin en büyük dördüncü izlenme miktarına Ronaldo'nun ilk lig maçında ulaştı.

Tam 2.3 milyon tekil izleyici sayısının yakalandığı Chievo - Juventus maçı, Juventus'un geçen sezonki ilk lig maçının izlenme sayısından tam %63 daha fazla seyirciyi televizyon başına kitledi. Ronaldo'nun 90 dakika forma giydiği maçı da Juventus son dakikalarda attığı golle 3-2 kazanmıştı

Portekizli yıldızın eski takımı Real Madrid'in bu sezonki ilk lig maçında Santiango Bernabeu'da ise son 10 yılın en az seyirci sayısı görülmüştü. Geçen sezon ortalaması 65.653 seyirci olan Real Madrid, Getafe karşısında Ronaldosuz ilk La Liga maçını 48.446 kişi karşısında oynadı.

(NTV)

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 19:15
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