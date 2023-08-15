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Spor Tarihe geçti! İşte Premier Lig'in en pahalı transferi
Spor

Tarihe geçti! İşte Premier Lig'in en pahalı transferi

Yeniakit Publisher
2023-08-15 13:33:00 -
Tarihe geçti! İşte Premier Lig'in en pahalı transferi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brighton and Hove Albion'da forma giyen Moises Caicedo'yu transfer etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brighton and Hove Albion'da forma giyen Ekvadorlu milli oyuncu Moises Caicedo'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Caicedo'ya ödenecek bonservis bedeli konusunda Brighton and Hove Albion ile anlaşıldığı, 21 yaşındaki oyuncuyla bir sezonu opsiyonlu olmak üzere 8 yıllık kontrata imza atıldığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, söz konusu transfer için uzun zamandır çaba sarf eden Chelsea, Brighton and Hove Albion'a 115 milyon sterlin ile lig tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödeyecek.

Geçen sezon arasında Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i 107 milyon sterlin karşılığında Benfica'dan kadrosuna katan Chelsea, böylece 2023 yılı içinde iki kez lig tarihinin bonservis rekorunu kırdı.

Ekvador Milli Takımı'nda 32 maçta görev alan defansif orta saha oyuncusu Caicedo, geçen sezon Brighton and Hove Albion formasıyla tüm kulvarlarda 43 maçta birer gol ve asistlik performans sergilemişti.
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Kaynak: Haber 7

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