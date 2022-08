Tarihe festival tadında yolculuk

Arkeopark’taki çocuk atölyelerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm vatandaşları tarihle buluşmaya davet etti.

Birbirinden renkli etkinlikler

Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında 8500 yıllık Arkeopark’tan 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar her alanda önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi değerini ülke vitrinine çıkaracak bir etkinliğe daha imza atmaya hazırlanıyor. Şehir tarihinin daha geniş kesimler tarafından bilinmesi ve ziyaret edilmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 13-14 Ağustos tarihlerinde Arkeofest 2022’yi düzenliyor. Şehir içinden ve şehir dışından birçok arkeoloji meraklısını buluşturacak olan festivalde, her yaştan ve gruptan ziyaretçiye hitap edecek etkinlikler yer alacak. Kilden çömlek yapımı, fosil kolye yapımı, yontma taştan alet yapımı, sepet yapımı, demir dövme, ok atma, minyatür kerpiç ev uygulaması, balon dinozor, mandal kukla, tekstil baskı, çömlekçi çarkı, çatlak yumurta ile kâğıt atölyesi, boyama, mozaik, sikke basım, restorasyon, Hitit çivi yazısı atölyesi gibi faaliyetlerle katılımcılar keyifli bir gün geçirecek.

Bu yılki sürpriz Rafadan Tayfa

Arkeopark gezisi yapmak isteyenler için her saat başı alan gezisi yapılacak. Arkeolojik kazıları deneyimlemek isteyenler ise uzman personeller eşliğinde kazıya katılabilecek. Eğitim faaliyetleri kapsamında ise alan için hazırlanan drama atölyeleri ile de zamanda yolculuğa çıkılacak. Antandros Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat ve Doç. Dr. Yasemin Polat, Troia Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Serap Ala Çelik, arkeoloji, müzecilik ve bilim adına merak edilenleri cevaplamak üzere Arkeofest’e yer alacak.

Arkeofest’in bu yılki sürprizi ise Rafadan Tayfa ekibi olacak. Rafadan Tayfa ekibi, iki gün boyunca Göbeklitepe isimli gösterilerini ziyaretçiler için sergileyecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen Arkeofest’te bu yıl, Müzeler Şube Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi, Antandros Derneği, Yalova Belediyesi, Besaş, Akıncılar Geleneksel Okçuluk Derneği, Bilim ve Teknoloji Merkezi misafirlerini karşılayacak.

“Tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Arkeopark’ta çocuk atölyelerini ziyaret etti. Çocuklarla sohbet ederek yaptıkları etkinlikleri takip eden Başkan Alinur Aktaş, miniklere dondurma ikramında da bulundu. Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun bir şekilde yol, altyapı, ulaşım, restorasyon, kültür sanat gibi konularda çalışmalar yaptığını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, tarihimizi daha iyi anlamak adına gençlere ve çocuklara yönelik farklı programları hayata geçirdiklerini belirtti. Bünyesinde önemli bir tarihi miras barındıran Arkeopark’ta 13-14 Ağustos tarihlerinde Arkeofest 2022’nin düzenleneceğini ifade eden Başkan Aktaş, “Gerek yetişkinler, gerekse gençler ve çocuklar, tarihimizi doğru bir şekilde öğrenme ve arkeolojinin nasıl bir bilim dalı olduğunu deneyimleme fırsatı bulacak. Arkeoparklar, birer açık hava müzeleridir. Aktopraklık Höyük Arkeopark’ta toplumu arkeoloji bilimi ile buluşturma faaliyetleri 2014 yılından itibaren kesintisiz biçimde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülmektedir. 8500 yıl öncesine uzanan arkeolojik kazı mevcuttur. Arkeolojiye meraklı tüm vatandaşlarımızı harika alana tarihimizle buluşmaya davet ediyorum" dedi.