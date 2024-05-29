Tarihçi yazar Şeref Yumurtacı, Ulubatlı Hasan gerçeğini açıkladı!

İstanbul'un fethinin 571. yıldönümünde Akit TV'ye konuşan Tarihçi yazar Şeref Yumurtacı, bazı kesimlerin görmezden gelmek istediği Ulubatlı Hasan hakkında açıklamalarda bulundu.

Yumurtacı, "Hepimizin ismini duyduğu Ulubatlı Hasan diye bir kahramanımız var. Var mı, yok mu? Tartışması var. Roma güçlü müydü, güçsüz müydü? Güçlüydü kardeşim 53 gün boyunca karşı koydu. Güçsüz olsa 2 günde biterdi. Avrupa'dan Haçlı komutanlar geldi. Fatih Sultan Mehmet hepsiyle mücadele etti. Ulubatlı Hasan efsane diyorlar. Biz bunu Doğu Roma kaynaklarında da görüyoruz. Fatih'in askerlerinden biridir. Sancaktarıdır. Bursa'da Ulubatlı diye bölgede vakfiyeleri vardır. Ulubatlı Hasan 18 askeriyle birlikte surlara tırmanıyor. Doğu Roma kaynaklarına göre surlara çıkan 18 asker düşürülüyor. Ulubatlı Baba Hasan surlara çıkıp sancağı dikiyor. 18 askerin kabri 18 Sekbanlar Cami'nde. Hemen yine orada Ulubatlı Baba Hasan'ın kabri orada kitabesi var. Fethi küçültmek anlamsızlaştırmak için bazı gereksiz sorular soruluyor. Hepsinin bilgi ve kaynağı var." dedi.

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