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Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu!

Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesinde 86 yaşında hayatını kaybetti.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 00:37
Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu!

Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu hayata gözlerini yumdu. Ajanslardan gelen son dakika bilgisine göre Kadir Mısıroğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 86 yaşındaki ünlü tarihçinin ölümü birçok kişiyi yasa boğdu. Kadir Mısıroğlu rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Acıbadem Altunizade Hastanesinde tedavi görüyordu.

Sosyal medyadan acı haberi duyuran Nurullah Mısıroğlu,"Muazzez Dâvâmızın Kılıçlaşan Kalemi Üstad Kadir Mısıroğlu, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Cenâze namazı (06.05.19, Pazartesi) İkindi Namazına müteakip Büyük Çamlıca Camii’nde kılınacaktır. Bütün muhibbâna ilân olunur." açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 00:37
  1. Kadir Mısıroğlu

YORUM YAZ

  • Delibo...Delibo...1 sa önce
    Atatürkün karşısına çıkamayacak..çünkü Atamız cennette...ne olursa olsun allah rahmet eylesin...
  • sena sena 1 sa önce
    Allah ü Teala Rahmet Eylesin.
  • Fuat pehlivan Fuat pehlivan 1 sa önce
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah güzel insan kardeşim
  • hayrihayri1 sa önce
    ALLAH rahmet etsi

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