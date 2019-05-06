Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu! Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesinde 86 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu hayata gözlerini yumdu. Ajanslardan gelen son dakika bilgisine göre Kadir Mısıroğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 86 yaşındaki ünlü tarihçinin ölümü birçok kişiyi yasa boğdu. Kadir Mısıroğlu rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Acıbadem Altunizade Hastanesinde tedavi görüyordu. Sosyal medyadan acı haberi duyuran Nurullah Mısıroğlu,"Muazzez Dâvâmızın Kılıçlaşan Kalemi Üstad Kadir Mısıroğlu, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Cenâze namazı (06.05.19, Pazartesi) İkindi Namazına müteakip Büyük Çamlıca Camii’nde kılınacaktır. Bütün muhibbâna ilân olunur." açıklamasında bulundu.

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