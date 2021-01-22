  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Tarihçi ve yazar Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu) vefat etti
Yaşam

Tarihçi ve yazar Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu) vefat etti

Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 09:12:00 - 2021-01-22 09:13:48
Tarihçi ve yazar Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu) vefat etti

Tarihçi ve yazar Niyazi Birinci'nin vefatını duyuran oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü." ifadelerini kullandı. 

Paylaşımın ardından Birinci'nin dostları ve sevenleri, sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Birinci, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. 

Eserlerinde Yavuz Bahadıroğlu ismini kullanan Niyazi Birinci 1945'te Rize'de dünyaya geldi. 

1971'de İstanbul'da gazeteciliğe başlayan Birinci, Yeni Asya ve Yeni Nesil gazetelerinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak çalıştı. İlk olarak "Sunguroğlu" ve ardından "Buhara Yanıyor" romanlarını kaleme alan Birinci'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerini ele alan 30'u aşkın romanı bulunuyor.

Birinci ayrıca çocuk kitapları, hikaye, araştırma, oyun, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere birçok çalışmaya imza attı.

Uzun yıllar Can Kardeş dergisi genel yayın yönetmeni olarak çalışmalarını sürdüren Niyazi Birinci, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda konferanslar verdi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı. 

İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan Birinci, ulusal bir radyoda günlük yorumlar yapmasının yanı sıra Yeni Akit gazetesinde köşe yazıları kaleme aldı.

Birinci, evli ve üç çocuk babasıydı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli general FETÖ'cüleri sevindirdi
Gündem

Emekli general FETÖ'cüleri sevindirdi

AK Parti hakkında skandal açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk'ün sözleri FETÖ'cü Aktifhaber'i adeta mest etti...
Dünyanın en büyük aşı üretim merkezinde yangın!
Dünya

Dünyanın en büyük aşı üretim merkezinde yangın!

Hindistan'da bulunan dünyanın en büyük aşı fabrikasında yangın çıktı.
Maaşlara bir zam daha! İşte yeni rakamlar...
Ekonomi

Maaşlara bir zam daha! İşte yeni rakamlar...

Sosyal yardım adı altında dağıtılan maaşlar, asgari ücretin belli olmasıyla birlikte yeniden güncellendi. 65 yaş aylığından engelli aylığına..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay