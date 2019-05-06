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Tarihçi Kadir Mısıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu için Büyük Çamlıca Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:06
Tarihçi Kadir Mısıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu için Büyük Çamlıca Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenazeye katılan çok sayıda kişi Mısıroğlu’nu son yolculuğuna uğurladı. Öte yandan cenazeye katılan kalabalık havadan drone ile görüntülendi.



Ünlü tarihçi-yazar Kadir Mısıroğlu tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesinde bugün hayatını kaybetti. Çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Mısıroğlu için Büyük Çamlıca Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenazeye Türkiye Büyük Miller Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bazı milletvekilleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bilal Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kadir Mısıroğlu’nun ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımın yoğun olduğu gözlenen cenazede adeta izdiham yaşandı. Cenazede alınan helalliğin ardından, cenaze namazı ikindi namazını müteakiben kılındı. Kılınan namazın ardından Mısıroğlu’nun Türk bayrağına ve Kâbe örtüsüne sarılı tabutu omuzlar üzerine alınarak taşındı. Cenaze defnedilmek üzere Üsküdar’daki Nasuhi Mehmet Efendi Camii’nin haziresine götürüldü.



Cenazeye katılan Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Bahadır, burada basına açıklamalarda bulundu. Cenazeye olan katılım ile ilgili konuşan Bahadır, “Allah razı olsun. Son derece duygulandık gelenlerden. Gelmeyi arzu edip de gelemeyenlerden de Allah razı olsun. Dualarını hiçbir zaman esirgemediler. Mesajlarıyla, sosyal medyadan bildirdiler. Ailesi adına da teşekkür ediyorlar. Tabi ki gördüğünüz gibi şu anda duygusal yoğunluğu his yoğunluğu olduğu için. Herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine başsağlığı mesajı ilettiğini belirten Bahadır, ”Birçok yerden geldi. Meclis Başkanı’ndan geldi. Milletvekillerinden geldi. Sağ olsunlar. Ustayı eskiden beri tanıyıp da vicdanı olan herkes gerekli mesajları yazdı.” diye konuştu.



Öte yandan, cenazeye katılan çok sayıda kişinin oluşturduğu kalabalık drone yardımı ile havadan da görüntülendi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:06
  1. doğa

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