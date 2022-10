Tarihçi İlber Ortaylı’dan Adana mutfağına ilişkin çarpıcı sözler

Yeni Akit Ankara

Adana Valiliği’nin öncülüğünde Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ve sinerjisi ile bu sene 6. kez gerçekleştirilen Adana Lezzet Festivali, ziyaretçi akınına uğradı. Dopdolu bir programla ziyaretçilerinin karşısına çıkan lezzet festivalinde yemek stantları olduğu kadar organize edilen panel ve konferanslar da yoğun ilgi gördü.

Ortaylı'ya büyük ilgi

Festival, önemli isimleri misafirleri ile buluştururken bu isimlerden biri de tarihçi İlber Ortaylı oldu. Merkez Park’taki amfi tiyatroda katılımcılarlr ile buluşan Ortaylı, Türk mutfağı ve yemekler üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Adana’nın çok bereketli topraklara sahip olduğunu belirten Ortaylı, Adana mutfağının sadece kebaptan ibaret olmadığını belirterek “Hâlbuki Adana bir sebze cennetidir” dedi.

“Adana sebze cenneti”

“Türk mutfağının, saray mutfağından geldiğini söylemek doğru değildir. Türkiye’de her vilayetin kendisine özel zengin mutfağı vardır” diyen İlber Ortaylı, “Türk mutfağında doğal gıda ve doğal yağla kendi otuyla yapılan yemeklerin ayrı bir tadı vardır. Prensibiniz ülkemizin dağında bayırında olan ot ve hayvanların kullanıldığı yemekleri yemek olmalı. Daha sağlıklıdır. İnsanoğlu et yiyen bir mahluktur ama et bir mutfağı tek başına kurtaramaz. Adana mutfağı denince akla ilk olarak kebap geliyor. Halbuki burası bir sebze cennetidir” dedi.

“Üretim alanları daralıyor”

Gıda israfına ve üretim alanlarının daralmasına da dikkat çeken ünlü tarihçi: “Dünya bir gıda buhranına doğru ilerliyor. Üretim alanları daralıyor. Bundan sonraki toplantılarda artık karnımızı nasıl doyuracağız, çocukların vitamin ihtiyacını nasıl karşılayacağız gibi konuları konuşacağız. Hoca ‘sen neyden bahsediyorsun’ demeyin 40 sene sonra göreceksiniz. Tarih hızlandı artık. 1-2 asırda gerçekleşen şeyler artık 40 senede gerçekleşiyor. Dünya nüfusu artıyor. Dünya nüfusu 200 milyondu. Birinci Dünya Savaşı sıralarında ise 1 milyar. Şimdi ise 8 milyar nüfusa sahibiz. Denge maalesef bozuldu” ifadelerini kullandı.