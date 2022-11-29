Tarih verildi! Recep İvedik, pisliklerine kaldığı yerden devam edecek
Şimdilerde siyasi açıklamalar yaparak solaklara şirin görünmeye çalışan Şahan Gökbakar'ın ahlaktan nasibini almamış tiplemesi Recep İvedik'in 9 Aralık'ta Disney Plus ekranlarında yayınlanmaya başlayacağı öğrenildi.
Şimdilerde siyasi açıklamalar yaparak solaklara şirin görünmeye çalışan Şahan Gökbakar'ın ahlaktan nasibini almamış tiplemesi Recep İvedik'in 9 Aralık'ta Disney Plus ekranlarında yayınlanmaya başlayacağı öğrenildi.
İlk fragmanı yayınlanan Recep İvedik 7 filminde Şahan Gökbakar'a Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi eşlik ediyor.