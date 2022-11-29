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Gündem Tarih verildi! Recep İvedik, pisliklerine kaldığı yerden devam edecek
Gündem

Tarih verildi! Recep İvedik, pisliklerine kaldığı yerden devam edecek

Şimdilerde siyasi açıklamalar yaparak solaklara şirin görünmeye çalışan Şahan Gökbakar'ın ahlaktan nasibini almamış tiplemesi Recep İvedik'in 9 Aralık'ta Disney Plus ekranlarında yayınlanmaya başlayacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 11:34:00 -
Tarih verildi! Recep İvedik, pisliklerine kaldığı yerden devam edecek

Şimdilerde siyasi açıklamalar yaparak solaklara şirin görünmeye çalışan Şahan Gökbakar'ın ahlaktan nasibini almamış tiplemesi Recep İvedik'in 9 Aralık'ta Disney Plus ekranlarında yayınlanmaya başlayacağı öğrenildi.

İlk fragmanı yayınlanan Recep İvedik 7 filminde Şahan Gökbakar'a Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi eşlik ediyor. 

 

 

 

 

 

 

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