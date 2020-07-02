Tarih sizi unutmayacak milletin duasını alın!

Danıştay 10. Dairesi’nin tarihi bir karara imza atacağını ifade eden tarihçi ve hukukçular, “Bu davanın vebali çok büyük. Yargı üyeleri, Fatih’in emaneti Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması yönünde karar vererek, milletin duasını almalı” dedi.

Tadilat bahanesiyle 1931’de kapatılan, 1934’te statüsü değiştirilen ve 1935 yılında müze olarak açılan Ayasofya Camii’nde 86 yıldır ibadet hasretinde sona gelindi. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin başvurusuyla ilgili gözler Danıştay’da. Danıştay, bugün Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılması yönündeki teklifi karara bağlamak üzere toplanacak. Hukukçular, Ayasofya ile ilgili olumsuz yönde tercih belirtecek Danıştay üyelerini millet affetmeyeceğini vurguluyor. İlahiyatçılar ise Fatih’in Ayasofya bedduasının kaldırılması için “Gün bugündür” diyor.

Karar ‘Cami’ yönünde olmalı

Tüm Hukukçular Birliği Genel Başkanı Avukat Mustafa Kuran: “Yanlış karar verebilecek Danıştay üyeleri, yüzde 99’u Müslüman olan bu memlekette milletin vicdanında mahkum olurlar. Sultanahmet gibi devasa camilerimiz nasıl ziyaret edilebiliyorsa Ayasofya Camii de aynı şekilde adaba uygun ziyaret edilebilir. Bu hükümete Ayasofya’nın ibadete açmak inşallah nasip olacaktır. Hukuki yönden Ayasofya zaten camidir. Yanlış kararla müze yapılmıştır. Hristiyan aleminin zihniyetini ifade eden Yunan’ın sözleri bizi bağlamaz. Gün bugündür. Danıştay’ın vereceği karar mutlaka cami yönünde olmalıdır. Türkiye düşmanlarını sevindirmeyelim. Öyle bir karara imza atın ki ömür boyu bu milletin duasını alın! Tereddüte mahal verecek bir kararı milletimiz affetmez.”

Vakıf şartına ihanet son bulmalı

İslam Hukuku Uzmanı Dr. Abdülmecit Karaaslan: “Vakfedenin vâkıf şartı İslam Hukukunun genel prensiplerine aykırı olmadıkça muteberdir ve asla bozulamaz. Vakfeden bile bir kere vakfettikten sonra mülki amir olan kadıya tescil ettirdikten sonra bu şartı değiştiremez. Osmanlı Sultanları vakıf senedindeki bu şartı ilerde koruyanlar için vakıf duası; bu şartı olumsuz yönde değiştirecekler için de ayrıca vakıf bedduası cümleleri koymuşlardır. Bu meyanda Sultan 2. Beyazıd’ın ve Fatih Sultan Mehmed’in vakfiyelerindeki beddua meşhurdur. ‘Şart-ı vâkıf, nass-ı Şâri’ gibidir’ ilkesi vardır. Yani vakfedenin şartı, muhkem âyet ve hadis hükmü gibidir, değiştirilemez. Sahih ve bağlayıcı olan bir vakfın, dine uygunluk arz eden şartlarını vakfeden dahi değiştiremez. Hukuken ve fiilen müzeye çevrilmekle Ayasofya’nın vakıf şartına ihanet edilmiştir.”

Fatih’in vakfiyesi’ndeki beddua

“İşte bu benim Ayasofya Vakfiyem, dolayısıyla kim bu Ayasofya’yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse onu iptal veya tebdile (değiştirme) koşarsa, fasit veya fasık bir teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya Camisi’nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederlerse, aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar, camilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek, mütevellilik hakkı gibi şeyler ister yahut onu kendi batıl defterlerine kaydederler veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse ifade ediyorum ki huzurunuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar. Bu sebeple, bu vakfiyeyi kim değiştirirse; Allâh’ın, Peygamber’in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen laneti onun ve onların üzerine olsun, azapları hafiflemesin onların, haşr gününde yüzlerine bakılmasın. Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait olacaktır. Allâh’ın azabı onlaradır. Allâh işitendir, bilendir.” (Fatih Sultan Mehmed Han / 1 Haziran 1453)