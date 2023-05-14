Tarih bu provokasyonlarınızı kaydediyor! Prof. Başer'den çirkin sözler
Prof. Dr. Bengi Başer, Tele 1'i kaynak gösterdiği mesajında provokatif ifadeler kullandı.
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Prof. Dr. Bengi Başer, Tele 1'i kaynak gösterdiği mesajında provokatif ifadeler kullandı.
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