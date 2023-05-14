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Siyaset Tarih bu provokasyonlarınızı kaydediyor! Prof. Başer'den çirkin sözler
Siyaset

Tarih bu provokasyonlarınızı kaydediyor! Prof. Başer'den çirkin sözler

Yeniakit Publisher
2023-05-14 23:05:00 -
Tarih bu provokasyonlarınızı kaydediyor! Prof. Başer'den çirkin sözler

Prof. Dr. Bengi Başer, Tele 1'i kaynak gösterdiği mesajında provokatif ifadeler kullandı.

Prof. Başer, akademik ünvanıyla bağdaşmayacak ifadeler kullandı.

"Şimdi Tele 1 ‘de dinlediğim kadarıyla, Beştepe’ye giden yollar kum kamyonları ile kapatılıyormuş!" diyen Başer, "Neden acaba? Bilgisi olan var mı?" diye sordu.

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