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Gündem Tarih belli oldu! Türkiye ve Katar'dan askeri hamle
Gündem

Tarih belli oldu! Türkiye ve Katar'dan askeri hamle

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Türkiye ve Katar silahlı kuvvetleri, 2-31 Mart arasında Katar'da ortak tatbikat icra edecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 17:09:00 - 2021-03-01 17:20:10
Tarih belli oldu! Türkiye ve Katar'dan askeri hamle

Türkiye ve Katar silahlı kuvvetleri, 2-31 Mart arasında Katar'da ortak tatbikat düzenleyecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Katar Ortak Tatbikatı'nın (Al Adeid 2021), Katar ve Türk silahlı kuvvetlerinin katılımıyla 2-31 Mart arasında Katar'da icra edileceği belirtildi.

Tatbikatın amacının, Katar ve Türk silahlı kuvvetleri arasında karşılıklı iş birliği ile müşterek çalışabilirliği geliştirmek ve Katar Silahlı Kuvvetlerinin askeri kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak olduğu bildirilen açıklamada, tatbikata, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı, 1 mekanize piyade bölüğü ve 1 topçu bataryası ile yerinden katılım sağlanacağı kaydedildi.

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