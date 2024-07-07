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Ekonomi Tarih belli oldu! Akaryakıt tüketim sisteminde yeni dönem
Ekonomi

Tarih belli oldu! Akaryakıt tüketim sisteminde yeni dönem

Yeniakit Publisher
2024-07-07 13:54:00 - 2024-07-07 14:17:38
Tarih belli oldu! Akaryakıt tüketim sisteminde yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “2025 yılı başında devreye alacağımız Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile akaryakıt tüketimi dijital olarak takip edilecek” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi”ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Şimşek, “2025 yılı başında devreye alacağımız Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile akaryakıt tüketimi dijital olarak takip edilecek.

Ticari taşıtlarda zorunlu, bireysel taşıtlarda ilk etapta isteğe bağlı olacak sistemle akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybının önlenmesi ve kayıt dışılığın azaltılması sağlanacak.

Hedefimiz genel vergi oranlarını artırmadan, kayıt dışılığı azaltmak ve harcama kesintileriyle birlikte mali disiplinimizi daha da güçlendirmektir. Vergide adalet ve etkinliği artıracak çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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