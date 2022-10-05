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Ekonomi Tarife değişti! Yüzde 100 zam geldi
Ekonomi

Tarife değişti! Yüzde 100 zam geldi

Arabulucuya ödenecek ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Yeni ücret tarifesinde fiyatlar yüzde 100 artırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 07:23:00 -
Tarife değişti! Yüzde 100 zam geldi

Hukuk uyuşmazlıklarının mahkemeye gitmeden çözüme kavuşması için uygulanan arabuluculuk sisteminin fiyat tarifesine zam geliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeye göre, arabulucuya ödenecek ücret yüzde 100 artırıldı.

Ödenecek tutar taraf sayısına ve konuya göre belirlenecek

Buna göre, aile hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda 400 TL ile 960 TL arasında, ticari uyuşmazlıklarda 780 TL ile bin 680 TL arasında ve tüketici uyuşmazlıklarında 400 TL ile 960 TL arasında değişecek.

NTV'de yer alan habere göre ödenecek tutar, uyuşmazlık konusu ve taraf sayısına göre belirlenecek.

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Yorumlar

Abdullah Murat

Aen temel hak olan hak arayışı haktır. Hizmet bile değildir Buna yüzde yüz zam yapıluyor Ev sahibi kendi mülkü için kiralama işleminde yüzde 25e zorlanıyor. Kiralama ticarettir. Alahın hakkını tanımaz aramazsan ve onun indirdiği arabuluculuk hakemlik vs. yapmazsan fasıklar zalimler ve kafirler olursun. Bunlarda is cennete girişin anahtarı iman olamaz. Bunlar ilahın bildirdiği islamı çevrelediği korunması gereken vatan sınırlarından üstün sınırlardır. Yüzçevirenler kafirlerin takendileridir.
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