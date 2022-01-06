Tarhanalı kırlangıç balığı çorbası nasıl yapılır?

Tarhanalı kırlangıç balığı çorbası tarifi malzemeleri

2- 3 kg lık bir kırlangıç balığının kemikleri, yakası ve kafası

3lt balık kemiği stok

1 çorba kaşığı ince doğranmış arapsaçı

10 adet şeker domates

2 dal kekik

1 adet defneyaprağı

1 yıldız anason

1 çay kaşığı rezene tohumu

200 ml Beyaz fermente üzüm suyu

1 limonun suyu

1,5 tatlı kaşığı İran safran

150 ml krema

1 adet kuru soğan

4 diş sarımsak

2 adet rezene

1 çorba kaşığı salça

2 yemek kaşığı tarhana

Tarhanalı kırlangıç balığı çorbası nasıl yapılır?

Az miktarda zeytinyağı ile kırlangıç balığının kemikleri renk alana kadar sotelenir sonrasında tavadan alınan kemikler kenara alınır. Sırasıyla soğan, sarımsak, rezene tavaya alınarak iyice sotelenir. Ürünler iyice sotelenince salça eklenir ve buda iyice kavrulur. Bunlara ilaveten 200 ml beyaz fermente üzüm suyuı ile tavanın dibi iyice kazıyarak temizlenir.

Sonrasında önceden kavrulmuş rezene ve yıldız anason, taze kekik, domatesler, defneyaprağı, 3 lt balık kemiği stok ve son olarak safran eklenir 30 dk boyunca orta ateşte kaynar şekilde kapakla pişirilir. 30 dk sonra bir süzgeç ve tülbent yardımıyla tüm malzemeler süzülür.

Balığın kemiklerinde ve kafasında pişen etler başka bir kaba ayıklanır. Soğuk su ile iyice karıştırılarak eritilen tarhana ve yaptığımız kırlangıç suyunun yarısı bir tencerede kaynayana kadar ısıtılır sonrasında 1 limon suyu, 150 ml krema, ince doğranmış arapsaçı ve kırlangıç balığının kemik ve kafalarından çıkan etler ilave edilir. 5 dk kaynadıktan sonra servis edilir.