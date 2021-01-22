Tarhana çorbası nasıl yapılır? Tarhana çorbasında hangi malzemeler kullanılır?

Tarhana çorbasının nasıl yapıldığını öğrenmek ister misiniz? O halde bu haberimiz tam size göre. Kış mevsiminin gelmesiyle havalar iyice soğudu. Böyle soğuk havalar da sıcacık bir tarhana çorbası çok iyi gelebilir. İşte tarhana çorbası nasıl yapılır ve hangi malzemeler kullanılır sorusunun cevabı…