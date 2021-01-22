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Yaşam Tarhana çorbası nasıl yapılır? Tarhana çorbasında hangi malzemeler kullanılır?
Yaşam

Tarhana çorbası nasıl yapılır? Tarhana çorbasında hangi malzemeler kullanılır?

Tarhana çorbasının nasıl yapıldığını öğrenmek ister misiniz? O halde bu haberimiz tam size göre. Kış mevsiminin gelmesiyle havalar iyice soğudu. Böyle soğuk havalar da sıcacık bir tarhana çorbası çok iyi gelebilir. İşte tarhana çorbası nasıl yapılır ve hangi malzemeler kullanılır sorusunun cevabı…

Yeniakit Publisher
2021-01-22 17:28:00 -
Tarhana çorbası nasıl yapılır? Tarhana çorbasında hangi malzemeler kullanılır?

Tarhana çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?

4 Yemek Kaşığı Toz Tarhana

7 Su Bardağı Sıcak Su

2 Yemek Kaşığı Sıvı Yağ

2 Diş Sarımsak

1 Yemek Kaşığı Kuru Nane

1 Yemek Kaşığı Domates Salçası

1 Çay Kaşığı Karabiber

1 Çay Kaşığı Pul Biber

Tuz

Tarhana çorbası nasıl yapılır?

Tencereye nane, salça, diğer baharatlar ve sıvı yağı alalım.Tarhanaları ekleyip topaklanma olmaması için sürekli karıştıralım.Dilerseniz tarifinize tereyağı ekleyebilirsiniz.

Suyu az az ekleyelim ve çırpma işlemine devam edelim. Tel çırpıcıyla bu işlemi yapabilirsiniz.

Kaynayana kadar karıştıralım. Kaynadıktan sonra 5 dakika pişirelim.

Ocaktan alıp dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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