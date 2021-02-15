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Kadın - Aile Tarhana çorbası nasıl yapılır? Kuru tarhana olmadan çorba nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Tarhana çorbası nasıl yapılır? Kuru tarhana olmadan çorba nasıl yapılır?

Tarhana olmadan tarhana tarifi | Tarhana çorbası adeta bir şifa deposudur. Kış aylarında sıklıkla tercih edilen bu çorbayı, kuru tarhananız olmadan da yapabilirsiniz. Peki, taze tarhana çorbası nasıl yapılır? Taze tarhana çorbası malzemeleri | Tarhana çorbası nasıl yapılıyor? Lokanta usulü tarhana çorbası

Yeniakit Publisher
2021-02-15 15:46:00 -
Tarhana çorbası nasıl yapılır? Kuru tarhana olmadan çorba nasıl yapılır?

Tarhana çorbası şifa deposudur. Bu leziz çorbayı hazırlayabilmek için yazdan hazırlanan tarhanaya ihtiyaç duymanıza gerek yok. Evde tazecik malzemelerle pratik bir şekilde tarhana çorbası hazırlayabilirsiniz.

Taze tarhana çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 adet kapya biber
  • 1 adet sivri biber
  • 1-2 diş sarımsak
  • 1 adet domates
  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kuru nane

Taze tarhana çorbası nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri içerisine bir bardak su koyarak rondodan geçirin. Arzu ederseniz et suyu da tercih edebilirsiniz.

Karışımı tencereye alın üzerine 1 litre su ve baharatları ekleyip kaynamaya bırakın.

Afiyet olsun.

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