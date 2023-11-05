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Kadın - Aile Tarçınla solan bitkilerinizi canlandırın: Olmaz denilen oldu! 10 dakika bile sürmez, tam destek
Kadın - Aile

Tarçınla solan bitkilerinizi canlandırın: Olmaz denilen oldu! 10 dakika bile sürmez, tam destek

Yeniakit Publisher
2023-11-05 22:27:00 - 2023-11-05 22:36:24
Tarçınla solan bitkilerinizi canlandırın: Olmaz denilen oldu! 10 dakika bile sürmez, tam destek

Tarçının sağlığımıza birçok faydasıyla biliniyor. Aynı zamanda tarçın tatlılarda ve yemeklerde sıkça kullandığımız bir baharat. Ancak tarçının solan bitkilerinizi de canlandırdığını duymuş muydunuz?

Tarçının içerisinde güçlü antioksidanlar bulunur aynı zamanda güçlü iltihap kurutucu bir baharattır. Tarçının bu özellikleri bitiklerde de işe yarıyor. Çiçeklerinizde yer alan böceklenmeden mantara kadar birçok sorunu önlemeye yardımcı oluyor. Saksıda ve bahçesinde bitki yetiştirenler için tarçın kullanmalarını gerektiren 5 neden…
Böceksavar
Bitkilerinize karınca veya böcekler musallat oluyorsa onları tarçınla yok edebilmeniz mümkün. Bu durumda tek yapmanız gereken böceklenmiş bitkinizin toprağına çember şeklinde tarçın dökmek. Dökmüş olduğunuz tarçın sayesinde artık hiçbir böcek bitkinize yaklaşamayacak.

Mantarı önler

Eğer mantarın topraktan bulaştığını anladıysanız bitkinin toprağına tarçın dökmeniz gerekir. Ancak dış etkenlerden dolayı mantar oluşumu varsa bitkinizin yaprağına tarçın dökmek yeterli olacaktır.

Bitkilerin yapraklarını iyileştirir

Bitkinizin yaprakları ve dalları çürümeye başladıysa tedavi etmek amacıyla hasarlı olan bölgeye tarçın dökmeniz yeterli olacaktır.

Büyümeyi ve gelişmeyi hızlandırır

Eğer yeni bir bitki dikmeyi düşünüyor ve kısa zamanda büyümesini istiyorsanız kimyasallarla uğraşmanıza gerek kalmayacak. Dikeceğiniz kökü tarçına batırarak bir süre bekletin. Daha sonra toprağa dikebilirsiniz. Kısa zamanda bitkinizin büyüyüp geliştiğine şahit olacaksınız.

Hastalanmış bitkileri eski haline getirir

Bitkileriniz hastalanmışsa belli bir zaman sonra solar ve ölürler. Bitkilerinizi hastalıklardan kurtarmak için tamamen ezilmiş halde iki aspirin, bir yemek kaşığı tarçın ve yarım litre suyu karıştırın ve 12 saat boyunca bekletin. Karışımı daha sonra sprey şişesine koyun ve bitkinizin üzerine sıkın. Bitkiniz kısa sürede iyileşecektir!
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