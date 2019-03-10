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"Taraftarımızdan özür diliyorum"

- Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek:"Ligde son zamanda kötü gidiyoruz. Taraftarımızı üzdüğümüzü biliyoruz. Bütün taraftarımızdan özür diliyorum. Onlar üzülmeyi hak etmiyorlar"- "Önümüzdeki milli maç arasında toparlanıp hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum"

10 Mart 2019 Pazar 16:07
"Taraftarımızdan özür diliyorum"


İSTANBUL (AA) - Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Spor Toto Süper Lig'de form düşüklüğü yaşadıklarını ancak yakın zamanda çıkışa geçeceklerini söyledi.

Sarı-siyahlı kulübün İstanbul Esenler'de lisanslı ürünlerinin satılacağı mağazanın açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adil Gevrek, son dönemdeki performanslarıyla taraftarlarını üzdüklerini kaydetti.

Futbolda sıkıntılı süreçlerin yaşanabileceğini aktaran başkan Gevrek, "Bu yolda bazen sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. İnişler ve çıkışlar oluyor ama en zor günlerimizde yanımızda olana taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ligde son zamanda kötü gidiyoruz. Taraftarımızı üzdüğümüzü biliyoruz. Bütün taraftarımızdan özür diliyorum. Onlar üzülmeyi hak etmiyorlar. Takımlarına çok büyük destek veriyorlar." diye konuştu.

Süper Lig'e verilecek milli maç arasında toparlanacaklarına değinen Adil Gevrek, şu ifadeleri kullandı:

"Çok kötü değiliz. Taraftarımızın biraz sabırlı olması lazım. Mutlaka iyi bir çıkış yakalayacağız. Ligi en iyi yerde bitireceğimize inanıyoruz. Hem Süper Lig'de hedeflediğimiz en güzel yerde bitirmek. Son dönemde iyi gitmiyoruz ama önümüzdeki milli maç arasında toparlanıp hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Türkiye Kupası'nda da final oynamak istiyoruz. Yarı finalde Galatasaray maçları var. Final oynayıp, kupayı kaldırmayı istiyoruz."

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:07
  1. Adil Gevrek
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

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