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Taraftarı yıkan haber! Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Fenerbahçe taraftarının büyük bir umutla beklediği Jack Wilshere transferi hüsranla sonuçlandı. Willshere, İngiliz ekibi West Ham'la anlaştı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:28
Taraftarı yıkan haber! Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Jack Wilshere'den kötü haber. Ada basınına göre İngiliz orta saha, West Ham United'ın 3 yıllık teklifini kabul etti. Haziranın son haftasında İstanbul'a gelen 26 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertlilerin önerisine 'ret' cevabı vermesinin arka planında ise eşi Andriani Michael yatıyor.

Başkan Ali Koç, Fransız sportif direktör Damien Comolli ve Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'yla da bir araya gelen ve Divan Oteli'nde konakladığı tahmin edilen Wilshere'ın, Acarkent'ten ev dahi baktığı belirtilmişti. Ülker Stadı'nı ve Samandıra Tesisleri'ni de gezen yetenekli futbolcunun yeniden Türkiye'ye geleceği de ifade edilmişti.

''AİLEMİ İKNA EDEMEDİM''

Sarı-lacivertlilere haber yollayan eski Arsenallİ, ilgiden dolayı teşekkür etti. Kendisine çok güzel bir sunum yapıldığını ve tüm imk,nların seferber edildiğini dile getiren Wilshere, "Her şey mükemmeldi, kalacak yerim, kulübün olanakları... F.Bahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu daha iyi anladım. Ama ailemi bir türlü ikna edemedim, İngiltere'nin dışına çıkmaya sıcak bakmadılar. Bu yüzden size 'evet' diyemeyeceğim" dedi.

West Ham'da %45 vergi ödeyecek oyuncu, 2.33 milyon Euro kazanacak. Kanarya net 4 milyon Euro'dan kapıyı çalmıştı.

(Vatan)

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:28
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Ali Koç
  4. Damien Comolli
  5. Phillip Cocu
  6. Jack Wilshere
  7. Arsenal
  8. West Ham United

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