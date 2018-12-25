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Taraftarı üzdü ama çocukları sevindirdi

Fenerbahçe'de beklenen performansı gösteremeyen Islam Slimani, ülkesine dönerken etrafını saran ve mendil satmak isteyen Suriyeli çocuklara para verdi.

25 Aralık 2018 Salı 15:29
Taraftarı üzdü ama çocukları sevindirdi

Liglere ara verilmesinin ardından yeni yıl tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte ülkesine giden Fenerbahçeli ünlü futbolcu İslam Slimani, etrafını saran ve kendisine mendil satmak isteyen çocuklara 100 lira verdi.

Liglere ara verilmesinin ardından, ailesiyle birlikte ülkesine giden İslam Slimani, bilet işlemlerini yaptırdıktan sonra pasaport bankolarına giderken, bir anda etrafını Suriyeli çocuklar sardı. Atatürk Havalimanı’nda mendil satan Suriyeli çocuklar Slimani’den para istedi. Çocukları kıramayan Silimani, 100 lira harçlık verdi.

''Arapça biliyor"

Silimani’nin para verdiği Suriyeli Hasan, ”Ara sıra geliyoruz. Arapça biliyor kendisi. Yüz lira verdi. Biz arada sırada geliyoruz. Burada mendil satıyoruz. Arap kontuarlarına gidiyoruz. Biz Suriyeli'yiz. Allah'a şükür. Bazen çok veriyorlar bazen az. Şansa göre” dedi.

''Gelecek sefer"

Kendisinden beklenen performansı gösteremeyen Slimani, Fenerbahçe'nin sezonun ikinci yarıda sergilemesi beklenen performansı hakkındaki bir soru üzerine, "Gelecek sefer" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:29
  1. İslam Slimani
  2. Fenerbahçe

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