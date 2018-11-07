Taraftardan Fikret Orman'a şok! "Paralar nerede?"
Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Virtus Bologna'ya 94-90 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası taraftarlar ''Fikret Orman paralar nerede?'' şeklinde tezahürat yaptı.07 Kasım 2018 Çarşamba 22:39
Beşiktaş Sompo Japan'da oyunculara maaş ödenmediği iddialarının ardından başkan Fikret Orman'a flaş bir protesto geldi.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Virtus Bologna'ya 94-90 yenilirken karşılaşmanın ardından taraftarlar ''Fikret Orman paralar nerede?'' şeklinde tezahürat yaptılar.
Öte yandan Beşiktaş Sompo Japan, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 5. maçında 4. yenilgisini aldı.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Radomir Vojinovic (Karadağ), Wojciech Liszka (Polonya)
Beşiktaş Sompo Japan: Rich 11, Kenan Sipahi 10, Erkan Veyseloğlu 8, Alexander 7, Buva 12, Pressey 5, Samet Geyik 3, Benzing 10, Gibson 22, Can Maxim Mutaf, Ömer Utku Al, Dusan Cantekin 2
Segafredo Virtus Bologna: Punter 15, Taylor 21, M'Baye 7, Aradori 16, Qvale 15, Baldi Rossi 3, Cappelletti, Kravic 8, Cournooh 3, Pajola 6, Camara
1. Periyot: 21-19
Devre: 41-47
3. Periyot: 66-68
Beş faulle çıkan: 39.54 Punter (Segafredo Virtus Bologna)
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