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Taraftardan Fikret Orman'a şok! "Paralar nerede?"

Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Virtus Bologna'ya 94-90 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası taraftarlar ''Fikret Orman paralar nerede?'' şeklinde tezahürat yaptı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 22:39
Taraftardan Fikret Orman'a şok! "Paralar nerede?"

Beşiktaş Sompo Japan'da oyunculara maaş ödenmediği iddialarının ardından başkan Fikret Orman'a flaş bir protesto geldi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Virtus Bologna'ya 94-90 yenilirken karşılaşmanın ardından taraftarlar ''Fikret Orman paralar nerede?'' şeklinde tezahürat yaptılar.

Öte yandan Beşiktaş Sompo Japan, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 5. maçında 4. yenilgisini aldı.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Radomir Vojinovic (Karadağ), Wojciech Liszka (Polonya)

Beşiktaş Sompo Japan: Rich 11, Kenan Sipahi 10, Erkan Veyseloğlu 8, Alexander 7, Buva 12, Pressey 5, Samet Geyik 3, Benzing 10, Gibson 22, Can Maxim Mutaf, Ömer Utku Al, Dusan Cantekin 2

Segafredo Virtus Bologna: Punter 15, Taylor 21, M'Baye 7, Aradori 16, Qvale 15, Baldi Rossi 3, Cappelletti, Kravic 8, Cournooh 3, Pajola 6, Camara

1. Periyot: 21-19

Devre: 41-47

3. Periyot: 66-68

Beş faulle çıkan: 39.54 Punter (Segafredo Virtus Bologna)

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 22:39
  1. Beşiktaş
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. Basketbol Şampiyonlar Ligi
  4. Fikret Orman

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