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Spor Taraftar koca bir 'oh' diyecek! Bakambu gidiyor
Spor

Taraftar koca bir 'oh' diyecek! Bakambu gidiyor

Yeniakit Publisher
2023-11-17 15:24:00 -
Taraftar koca bir 'oh' diyecek! Bakambu gidiyor

Bu sezon ilk golünü Bayern Munih deplasmanında atan ve Sarı-Kırmızılı takımda yeterli süreyi bulamayan Cedric Bakambu'ya yeni bir talip çıktı. Demokrotik Kongo Milli Takımı kampında bulunan oyuncunun devre arası takımdan ayrılabileceği iddia edildi... Detaylar haberimizde...

Galatasaray'a sezon başında transfer olan Cedric Bakambu, beklentilerin altında kaldı. Sarı-kırmızılıların büyük umutlarla transfer ettiği Kongolu futbolcu, şans bulduğu maçlarda iyi bir performans sergileyemedi.

 DEVRE ARASI AYRILABİLİR

Bu sezon ilk golünü Şampiyonlar Ligi deplasmanında Bayern Munih maçında atan Yıldız ismin, devre arasında takımdan ayrılması gündeme geldi.

Takvim'de yer alan habere göre Cimbom'un devre arasında elden çıkarmak istediği Cedric Bakambu'ya AEK talip oldu.

Daha önce Olympiakos'ta forma giyen 32 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon forma giydiği 11 maçta sadece 1 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, Kongolu golcü için sezon başında 700 bin euro bonservis bedeli ödenmişti.
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