Taraftar istekli! Ersun Yanal için 70 bin imza toplandı

Sarı lacivertli taraftarlar teknik direktörlük görevine getirilmesini istedikleri Ersun Yanal için harekete geçti.



Fenerbahçeli taraftarlar Change.org üzerinden "Yeniden Ersun Yanal" sloganıyla bir imza kampanyası başlattı. San-Lacivertli taraftarların başlattığı kampanyada kısa süre içinde tam 70 bin imza toplandı.

Kaynak: Şampiy10