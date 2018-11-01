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Taraftar istekli! Ersun Yanal için 70 bin imza toplandı

Fenerbahçe taraftarları, kulübe tarihinin en kötü günlerini yaşatan Philip Cocu'nun takımdan ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ersun Yanal'ı oturtabilmek için internet üzerinden 70 bin imza topladı.

01 Kasım 2018 Perşembe 13:04
Taraftar istekli! Ersun Yanal için 70 bin imza toplandı

Sarı lacivertli taraftarlar teknik direktörlük görevine getirilmesini istedikleri Ersun Yanal için harekete geçti.

Fenerbahçeli taraftarlar Change.org üzerinden "Yeniden Ersun Yanal" sloganıyla bir imza kampanyası başlattı. San-Lacivertli taraftarların başlattığı kampanyada kısa süre içinde tam 70 bin imza toplandı.

Kaynak: Şampiy10

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 13:04
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe
  3. Philip Cocu

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