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Spor Taraftar çılgına dönecek! Galatasaray'da yıldız isim imza atıyor
Spor

Taraftar çılgına dönecek! Galatasaray'da yıldız isim imza atıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-30 10:49:00 - 2023-10-30 11:13:58
Taraftar çılgına dönecek! Galatasaray'da yıldız isim imza atıyor

Sarı-Kırmızılılar'da devre arası için transfer operasyonu başlarken iç transferde de hareketlilik hız kazandı. Yıldız oyuncuyla yeni kontrat görüşmelerinin başlaması ve anlaşmanın bu hafta açıklanması bekleniyor. Detaylar haberimizde...

Sarı-Kırmızılılar sezona iyi bir başlangıç yaptı. Ligde 10'da 9 yapan, Şampiyonlar Ligi gruplarında da 3 maçta 4 puan toplayarak iddiasını sürdüren Galatasaray'da keyifler yerinde...

HEDEF MİLLİ ARADA TOPARLAMAK

Aslan’ın hocası, zorlu ve yoğun fikstür içerisinde ince eleyip, sık dokumaya çalışıyor. Özellikle milli ara yaklaşırken, halen bazı oyuncuların tam kapasitelerine ulaşamamış olmaları hem Buruk’un hem de teknik ekibin canını sıkmış durumda. Lige verilecek arada bu oyuncuların takıma tamamen adapte edilmesi sağlanacak.

DAVINSON KUSURSUZA YAKIN

Takıma geldiği günden bu yana Sarı-Kırmızılılar’ın en istikrarlısı olan Davinson Sanchez, Rizespor mücadelesinde de kusursuza yakın oynadı. 66 pas atan Kolombiyalı stoper, girdiği 13 ikili mücadelenin 9’unu kazandı. 5 kez de hava topuna çıkan Sanchez, bu mücadelelerin hiçbirini kaybetmedi. 27 yaşındaki savunmacı, zorlu karşılaşmayı; 3 top kapma, 6 uzaklaştırma ve 4 pas arası ile tamamladı.
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ZIYECH'TEN KATKI YOK

Son dönemde sonradan oyuna giren Hakim Ziyech, süre bulduğu dakikaları ise pek verimli kullanamadı. Faslı hücum oyuncusu, fiziksel anlamda eksiklikleriyle dikkat çekerken, üçüncü bölgede ise Aslan’a pek katkı veremedi. 30 yaşındaki futbolcunun, ekstra idmanlar ile açıklarını kapatmaya çalışacağı bildirildi.

OKAN BURUK TAKVİYE İSTEDİ

Bununla birlikte Cim Bom'da transfer operasyonu da erken başladı. Henüz tüm futbolculardan istediği verimi alamayan Okan Buruk, Ocak ayında takviye istedi.

TRANSFER LİSTELERİ HAZIRLANIYOR

Göreve geldikleri günden bu yana kadroyu güçlendiren ve yaptıkları transfer hamleleriyle camiasından alkış alan Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur da harekete geçti. Okan hocanın şimdiden liste hazırlamaya başladığı ve Özbek ile Timur'la sık sık istişareler yaptığı gelen haberler arasında.

İÇ TRANSFERDE HAREKETLİLİK

Dış transferde düğmeye basan Aslan asıl hareketliliği ise iç transferde yaşıyor.

MUSLERA'YA KONTRAT KARARI

Geçtiğimiz hafta içerisinde Aslan’ın, Fernando Muslera ile sözleşme uzatacağı öğrenilmişti. Sezon sonunda kontratı bitecek olan Uruguaylı eldivenin, bu gelişme üzerine hiçbir kulüp ile görüşmediği ve Cim Bom’u beklemeye başladığı bildirildi.

BU HAFTA UZATILACAK

Bu hafta 37 yaşındaki eldivenin, kontratının uzatıldığının açıklanması bekleniyor.

2011 yılında Lazio'dan transfer edilen ve tam 12 yıldır Sarı-Kırmızılılar'ın kalesini koruyan Muslera, Galatasaray'da tam 15 kupa kazandı. 6 Süper Lig şampiyonluğu gören tecrübeli eldiven şimdiden efsaneler arasına girmeyi de başardı.

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