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Siyaset Tarafını seçti: Kılıçdaroğlu'na ve HDP'ye oy istedi
Siyaset

Tarafını seçti: Kılıçdaroğlu'na ve HDP'ye oy istedi

Yeniakit Publisher
2023-05-06 16:37:00 -
Tarafını seçti: Kılıçdaroğlu'na ve HDP'ye oy istedi

Almanya'daki Yeşiller Partisi'nin Eş Başkanı Ricarda Lang, 14 Mayıs'taki seçimlerde 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve "kardeş partimiz" dediği HDP/Yeşil Sol Parti'ye oy istedi.

HDP/Yeşil Sol Parti, başkent Berlin başta olmak üzere Almanya'nın muhtelif kentlerinde seçim büroları açtı. Buralarda yapılan propagandayla da Türkiye'deki seçimler için kampanyalar yürütüldü.

HDP Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girecek

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Anayasa Mahkemesi'ndeki (AYM) kapatma davası dolayısıyla seçimlere, Yeşil Sol Parti (YSP) listelerinden girecek. HDP/Yeşil Sol Parti'nin başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçaroğlu lehine aday çıkarmama kararı almıştı.

"Bir oy Kemal'e bir oy HDP'ye"

Alman Frankfurter Rundschau gazetesi de Yeşiller Partisi'nin Türkiye'deki seçimlere müdahil olmaya çalıştığını yazarak, Yeşiller Partisi Eş Başkanı Ricarda Lang'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı oy istediğini gündeme taşıdı.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Ricarda Lang, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'de seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak. Almanya ve Türkiye on yıllardır, Almanya'daki yaklaşık üç milyon Türk kökenlinin önemli bir katkı sağladığı çok çeşitli ve yakın ilişkilerle birbirine bağlı. Türkiye'de demokrasi, hukukun üstünlüğü, eşitlik ve insan hakları için mücadele eden herkesin yanındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllarca süren otoriter yönetimin ardından şimdi demokrasi ve hukukun üstünlüğüne dönmek için gerçek bir şans var. Bu nedenle, Almanya'da ikamet eden ve Türkiye'de oy kullanma hakkına sahip olan herkesten, Türkiye'deki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmalarını ve demokratik değişim sürecini desteklemelerini istiyoruz. Özellikle de kardeş partimiz Yeşil Sol Parti çatısı altındaki HDP'nin ve muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için çağrıda bulunuyorum. 9 Mayıs'a kadar oy verin ve Türkiye siyasetinde değişimi sağlayın" ifadelerini kullandı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanya'da terör mitingi

Alman Yeşiller Partisi'nin oy istediği HDP/Yeşil Sol Parti, Nisan ayında Düsseldorf'ta düzenlenen yürüyüşte, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istemişti.

Aynı gösteride, terörist Cemil Bayık'ın da ses kaydını dinletilmiş ve 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy istenmişti.

Haber7

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