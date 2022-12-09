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Gündem Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu olacak
Gündem

Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu olacak

Tapuda yeni düzenleme geliyor. Gayrimenkul satışlarında 'Ekspertiz süreci' başlıyor. Peki, tapuda ekspertiz zorunluluğu nedir? Uygulama ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni sistemle birlikte vatandaşlar nasıl etkilenecek? İşte tapuda ekspertiz düzenlemesinin detayları...

Yeniakit Publisher
2022-12-09 19:58:00 -
Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu olacak

Tapuda ekspertiz zorunluluğu geliyor. Düzenlemeye göre, gayrimenkul alım satım değerinin belirlenmesi için yeni bir sistem devreye sokulacak. Artık gayrimenkulün satış bedelini ekspertiz belirleyecek.Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı programında gayrimenkul alacakları ilgilendiren bir planlama yayınlandı.Tapuda ekspertiz zorunluluğu ile gayrimenkul alım-satımı işlemleri şeffaf bir şekilde gösterilecek. Peki yeni sistem nasıl işleyecek? İşte tapuda ekspertiz düzenlemesinin detayları...

Konuyla ilgili CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, tapuda ekspertiz zorunluluğunun yasalaşıp mevzuat haline gelmesi halinde vatandaşı koruyacak bir sistem olacağının altını çizdi.

Artık onlar devrede çalışmalar başladı 

Kamuoyunda 'zorunluluk getirildi' gibi bir algı olduğunu belirten Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, düzenlemenin bir planlama olduğunu yasal mevzuatın çalışılmaya başlandığını söyledi.

Yeni sistemde SPK lisanslı değerleme şirketi, ekspertiz raporu düzenleyecek.

Bu düzenlenen ekspertiz raporu artık tapuda beyan edilecek değerin baz alacağı temel rakam olacak. Bu rakamın altında değer beyan edilemeyecek.

Gelir vergisi artacak mı?

Gayrimenkulün değeri ekspertiz raporunda 5 milyon lira belirlenirse bunun üzerinden tapu harcı ödeyecek ve o 1 milyon ile 5 milyon arasındaki 4 milyon lira fark gelir vergisine esas değer olarak Maliye Bakanlığı tarafından tahsil edilecek.

Sistemde amaç vergi kaybını önlemek 

Gayrimenkul uzmanlarına göre düzenlemeyle amaç vergi kaybını önlemek. Şeffaf bir satış gerçekleşmesini sağlamak.

 

 

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