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Gündem Tapu sahipleri dikkat! Sizden habersiz satılmış olabilir
Gündem

Tapu sahipleri dikkat! Sizden habersiz satılmış olabilir

Yeniakit Publisher
2023-06-24 15:31:00 - 2023-06-24 15:32:15
Tapu sahipleri dikkat! Sizden habersiz satılmış olabilir

Ev, arsa ve işyeri tapusu olanlar dikkat! Eviniz sizden habersiz satılmış olabilir. Tapu sahiplerinin e-devlet üzerinden mutlaka belirtilen adımları takip etmeleri gerekiyor.

Son dönemde fahiş artışa geçen arsa ve konut fiyatları, dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi. Milyonlarca tapu sahibini yakından ilgilendiren dolandırıcılık uyarısı yapıldı. Dolandırıcılar evinizi sizden habersiz satmış olabilir. Özellikle uzun bir süredir üzerinde işlem yapılmayan ve 'uyuyan tapu' olarak nitelendirilen tapuların büyük risk altında olduğu belirtildi. Peki bunu önlemek için ne yapılabilir? İşte detaylar…

E-DEVLET TAPU SMS KAYDI NASIL YAPILIR?

1. e-Devlet’e girilir.


2. Arama butonuna ‘tapu telefon’ yazılır.

3. ‘Tapu Telefon Bilgileri Beyan’ sayfası açılır. “Bu hizmeti kullanarak beyan edeceğiniz telefon bilgisi TAKBİS’te TC Kimlik Numarası kayıtlı olan tapu kayıtlarınız ile eşleştirilecektir.” ile “Daha önceden kayıtlı bir telefon numaranız bulunmamaktadır.” uyarıları görülür. Sağ üstteki ‘Telefon Numarası Kaydet’ düğmesine tıklayarak telefon numaranızı kaydedebilirsiniz. ‘Bilgilendirme metnini okudum ve onaylıyorum’ işaretlendikten sonra, ‘Doğrulama Kodu Gönder’e tıklanır.
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4. Telefonunuza SMS yoluyla gelen ‘doğrulama kodu’ ekranda ilgili alana girilerek ‘onayla’ tıklanır.

5. ‘İşlem başarılı’ şeklinde ekrandaki bilgi sonrası artık dolandırıcıların adınıza tapudan bilginiz dışında işlem yapılıyorsa haberdar oluyorsunuz. Bunları yapmanız halinde; artık tapuda sahte kimlik ve sahte vekalet ile haberdar olmadığınız bir satış/devir başvurusu yapıldığında telefonunuza mesaj gelecektir.

UYUYAN TAPU NEDİR?

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz yaptığı açıklamasında "Yapılan sahtecilik organize bir sahtecilik gibi görünüyor. Yaşlı, engelli, yurt dışında yaşayan gurbetçiler ağırlıklı olmak üzere hedef alınmış. Tapularda uzun süre işlem yapılmaması da sahteciliğe yol açıyor. İki tür sahtecilik yapıldığını görüyoruz. Birincisi sahte vekaletname düzenleniyor. Gayrimenkul hareketsiz olduğu için işlem yapıyorlar" diyerek e-Devlet üzerinden tapu SMS kaydı yapılmasını istedi. Söz konusu kayıt sonrasında tapu üzerinde işlem yapılmak istenmesi durumunda tapu sahiplerine SMS ile bilgilendirme mesajı gönderiliyor.

Kaynak: Kamu son haber

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