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Tanzim satış noktalarında bakliyat satışı başladı… İşte fiyatlar

İki hafta önce sebze satışıyla başlayan tanzim satış noktalarında bugünden itibaren bakliyat da yer almaya başladı.Tanzimde fiyatlar marketlerden yüzde 40 daha uygun.

26 Şubat 2019 Salı 08:58
Tanzim satış noktalarında bakliyat satışı başladı… İşte fiyatlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan tanzim satış noktalarında bakliyat satışları bugün başlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sebzeden sonra halk sebze tanzim satış noktalarında bakliyat ve elma satışı da yapacak.

TMO'dan alınacak


Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul ile eş zamanlı olarak Ankara'daki tanzim satış noktalarında domates, salatalık, soğan, patates, kabak, biber ve patlıcandan sonra nohut, yeşil mercimek ve pirinç gibi bakliyat çeşitleri de yer alacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) temin edilecek bakliyat ürünlerinde, nohut ve mercimek 2'şer kilogramlık, pirinç ise 5 kilogramlık paketler halinde satışa sunulacak. İlk kez satış noktalarındaki tezgâhlara çıkarılacak elma ise kilosu 3 liradan satılacak.

Toptancıdan uygun

Tanzim satış noktalarında satışa sunulacak ürünler marketlere göre yaklaşık yüzde 40, toptan fiyatlara göre ise nohutta yüzde 30, yeşil mercimekte ise yüzde 20 daha ucuz olacak. 8-9 milimetrelik nohudun kilosu tanzimde 5.50 TL'den satılırken, marketlerde 7.25 TL, toptancılarda ise 8 TL. Tanzimde 4.50 TL'den satılan yeşil mercimeğin kilosu ise toptancılarda 5 ila 6 TL arasında değişirken, marketlerde 5.75 ila 6.45 TL arasında. Tanzimde 6 TL'den satılan Osmancık pirinç ise markette en ucuz 7.45 TL.

ÜrünKilogram fiyatı
Nohut5.50 lira
Yeşil Mercimek4.50 lira
Pirinç6 lira

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 08:58
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. market
  4. bakliyat
  5. tanzim satış

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