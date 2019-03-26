Tanzim satış noktaları | İstanbul ve Ankara'da tanzim satış yerleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdeli haberi vermesinin ardından başlayan tanzim satışı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İstanbul’da 50 noktada satış gerçekleştiriliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu. Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon’da da tanzim satışlar yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, tanzim satış ürünlerinin hangi marketlerde satılacağıyla ilgili açıklama yaptı. İşte tanzim satış yerleri...

Tarım ve Orman Bakanlığı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, tanzim satış ürünlerinin hangi marketlerde satılacağıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son zamanlarda yaşanan gıda, yaş meyve ve sebze fiyatlarındaki üretici ve tüketici aleyhine yaşanan spekülatif fiyat artışlarının devlet eliyle üretici ve tüketici lehine regüle edilmesi amacıyla Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun Gaziantep ve Trabzon başta olmak üzere Büyükşehir Belediyelerince belediye tanzim satış noktaları oluşturulmuştur.

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon Büyükşehir Belediyeleri işbirliği halinde yürütülen bu proje kapsamında toplamda 110 tanzim satış noktasına ürün tedariki gerçekleştirilmiştir.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ankara, Sakarya, Balıkesir, Konya, Kayseri, Antalya, İzmir, Kütahya ve Mersin Bölge Birliklerine bağlı 51 Kooperatif tarafından; Projenin başladığı 08.02.2019 tarihinden bu yana Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon Büyükşehir Belediyelerine Domates, Patates, Soğan, Biber, Kabak, Patlıcan, Salatalık, Ispanak ve Elma olmak üzere 9 çeşit ürün sevkiyatı yapılmıştır.

İSTANBUL TANZİM SATIŞ NOKTALARI

1- Kağıthane Meydanı

2- Mecidiyeköy Meydanı

3- Avcılar Meydanı

4- Kadıköy Meydanı

5- Bakırköy Meydanı

6- Aksaray Meydanı

7- Eminönü Meydanı

8- Taksim Meydanı

9- Kasımpaşa Kızılay Meydanı

10- Beylikdüzü Meydanı

11- Bayrampaşa Meydanı

12- Bağcılar Meydanı

13- Güngören Meydanı

14- Sultanbeyli Meydanı

15- Sultangazi Meydanı

16- Gaziosmanpaşa Meydanı

17- Sarıyer Meydanı

18- Beşiktaş Meydanı

19- Üsküdar Meydanı

20- Şirinevler Meydanı

21- Kartal Meydanı

22- Maltepe Meydanı

23- Pendik Meydanı

24- Tuzla Meydanı

25- Sancaktepe Meydanı

26- Ümraniye Meydanı

27- Esenler Meydanı

28- Esenyurt Meydanı

29- Çekmeköy Meydanı

30- K.Çekmece Meydanı

31- Zeytinburnu Meydanı

32- Bahçeşehir 1. Kısım

33- Bahçeşehir 2. Etap Metro çıkışı

34- Büyükçekmece

35- Eyüp Sultan Meydanı

36- Ataşehir Örnek Mahallesi

37- Beykoz Kavacık Meydanı

38- Üsküdar Kirazlıtepe

39- Fatih Karagümrük Meydanı

40- Bostancı Lunapark

41- Pendik Sahil Meydanı

42- Halkalı Meydan

43- Ümraniye Meydan AVM Otopark

44- Ataşehir Meydan

45- İstinye İSPARK

46- Zeytinburnu AVM

47- Alibeyköy Silahtar

48- Haliç

49- Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi

50- Esenler 100. Yıl Mahallesi