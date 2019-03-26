Tanzim satış noktaları | İstanbul ve Ankara'da tanzim satış yerleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdeli haberi vermesinin ardından başlayan tanzim satışı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İstanbul’da 50 noktada satış gerçekleştiriliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu. Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon’da da tanzim satışlar yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, tanzim satış ürünlerinin hangi marketlerde satılacağıyla ilgili açıklama yaptı. İşte tanzim satış yerleri...26 Mart 2019 Salı 15:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdeli haberi vermesinin ardından başlayan tanzim satışı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İstanbul’da 50 noktada satış gerçekleştiriliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu. Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon’da da tanzim satışlar yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, tanzim satış ürünlerinin hangi marketlerde satılacağıyla ilgili açıklama yaptı. İşte tanzim satış yerleri...
Tarım ve Orman Bakanlığı açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığı, tanzim satış ürünlerinin hangi marketlerde satılacağıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son zamanlarda yaşanan gıda, yaş meyve ve sebze fiyatlarındaki üretici ve tüketici aleyhine yaşanan spekülatif fiyat artışlarının devlet eliyle üretici ve tüketici lehine regüle edilmesi amacıyla Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun Gaziantep ve Trabzon başta olmak üzere Büyükşehir Belediyelerince belediye tanzim satış noktaları oluşturulmuştur.
Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon Büyükşehir Belediyeleri işbirliği halinde yürütülen bu proje kapsamında toplamda 110 tanzim satış noktasına ürün tedariki gerçekleştirilmiştir.
Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ankara, Sakarya, Balıkesir, Konya, Kayseri, Antalya, İzmir, Kütahya ve Mersin Bölge Birliklerine bağlı 51 Kooperatif tarafından; Projenin başladığı 08.02.2019 tarihinden bu yana Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon Büyükşehir Belediyelerine Domates, Patates, Soğan, Biber, Kabak, Patlıcan, Salatalık, Ispanak ve Elma olmak üzere 9 çeşit ürün sevkiyatı yapılmıştır.
İSTANBUL TANZİM SATIŞ NOKTALARI
1- Kağıthane Meydanı
2- Mecidiyeköy Meydanı
3- Avcılar Meydanı
4- Kadıköy Meydanı
5- Bakırköy Meydanı
6- Aksaray Meydanı
7- Eminönü Meydanı
8- Taksim Meydanı
9- Kasımpaşa Kızılay Meydanı
10- Beylikdüzü Meydanı
11- Bayrampaşa Meydanı
12- Bağcılar Meydanı
13- Güngören Meydanı
14- Sultanbeyli Meydanı
15- Sultangazi Meydanı
16- Gaziosmanpaşa Meydanı
17- Sarıyer Meydanı
18- Beşiktaş Meydanı
19- Üsküdar Meydanı
20- Şirinevler Meydanı
21- Kartal Meydanı
22- Maltepe Meydanı
23- Pendik Meydanı
24- Tuzla Meydanı
25- Sancaktepe Meydanı
26- Ümraniye Meydanı
27- Esenler Meydanı
28- Esenyurt Meydanı
29- Çekmeköy Meydanı
30- K.Çekmece Meydanı
31- Zeytinburnu Meydanı
32- Bahçeşehir 1. Kısım
33- Bahçeşehir 2. Etap Metro çıkışı
34- Büyükçekmece
35- Eyüp Sultan Meydanı
36- Ataşehir Örnek Mahallesi
37- Beykoz Kavacık Meydanı
38- Üsküdar Kirazlıtepe
39- Fatih Karagümrük Meydanı
40- Bostancı Lunapark
41- Pendik Sahil Meydanı
42- Halkalı Meydan
43- Ümraniye Meydan AVM Otopark
44- Ataşehir Meydan
45- İstinye İSPARK
46- Zeytinburnu AVM
47- Alibeyköy Silahtar
48- Haliç
49- Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi
50- Esenler 100. Yıl Mahallesi
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