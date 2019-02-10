Tanzim satış nedir, nasıl uygulanır? | Tanzim satış ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında gündeme getirdiği tanzim satışı 1980 ve 1990'lı yıllarda oldukça popüler bir uygulamayı tekrar hatırlattı. Bakan Berat Albayrak da ilk etapta önümüzdeki hafta İstanbul'da 50, Ankara'da 30'dan fazla noktada tanzim satış başlayacağını açıkladı. Peki, tanzim satış nedir, nasıl uygulanır?

Tanzim satış nedir, nasıl uygulanır?

Tanzim kelime itibariyle sıraya koyma, düzen verme anlamına geliyor. Aslında tanzim satış modern anlamda raf usulü, ürünlerin düzenli olarak dizilerek satışının yapıldığı günümüz marketlerinin ilk haline verilen isimdi.

Bunun ilk örneklerini de İsviçre merkezli Migros'un İstanbul'da önce seyyar kamyonlarla başlatmıştı. Sonrasında Migros'la birlikte diğer özel girişimcilerde sabit noktalarda tanzim (düzenli) satış mağazaları açmaya başladı. Devlet eliyle ilk market 1956 yılında kurulan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri (GİMA) oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kastettiği manada, halka ürünleri daha uygun fiyattan satmak için kurulan Tanzim Satış mağazalarının temeli ise 1970'li yıllara dayanıyor. O yıllarda ilk örneklerini merkezi yönetim değil belediyeler hayata geçirdi.

1973 yılında İzmir'de İzmir Belediyesi tarafından açılan Tansa ve 1976 yılında İstanbul'un farklı ilçelerinde kurulan Tanzim Satış mağazaları sonrasında hızla yayıldı. Bu mağazaların ana hedefi halkın ihtiyaç duyduğu ürünleri doğrudan üreticiden ya da kooperatiflerden temin ederek aracıları ortadan kaldırmak ve fiyatlardaki yükselmenin önüne geçmekti.

1990'lı yıllara kadar varlığını sürdüren bu mağazalar ekonomik gerekçelerle kapatıldı ya da özel sektöre devredildi.