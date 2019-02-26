Tanzim satış bakliyat fiyatları | Tanzim satış çadırı nohut mercimek pirinç kaçtan satılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satış yerlerinde sebzenin yanında bakliyat da satışının başlayacağını söylemişti. Tanzim satış çadırlarında bakliyat satışlarına ilişkin son dakika bugünden itibaren satışı başladı. Peki tanzim satışlarında bakliyat fiyatları nedir? Tanzim satış nohut fiyatı, tanzim satış mercimek fiyatı, tanzim satış çadırında pirinç kaçtan satılıyor?

Tanzim satışlarında bakliyata büyük ilgi görmesi bekleniyor

Tanzim satış noktalarında bakliyat satışları bugünden itibaren başlıyor. Satışlarla ilgili, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den fiyat açıklaması geldi. Buna göre, nohut 5,5, mercimek 4,5, liradan bugün satılmaya başlanacak. Bakan Pakdemirli, pirincin de haftaya kilosu 6 liradan satışta olacağını belirtti.

Bakan Pakdemirli'nin tanzim satışlarına ilişkin konuşmasının satırbaşları: Tanzim satışlarla Türkiye çapında yüzde 40-50 arasıda fiyat düşüşü yaşandı. Amaç hasıl oldu.Türkiye'deki sera alanını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Geçen yıl Avrupa'da patatesin tonu 20 euroya kadar düştü. Bugün 360 euro seviyesinde. Tanzim satışta nohut 5,5 lira, mercimek 4,5 liradan bugün satılmaya başlanacak. Pirinci haftaya kilosu 6 liradan satmış olacağız. Resmin büyüğüne bakmazsak kendimize haksızlık etmiş oluruz. Eskiye oranla çok daha fazla çalışmamız gerekiyor.Üretimimizi yüzde 50 oranında artırmamız gerekiyor. Hal Yasası'nda dünyanın çeşitli örnekleri inceleniyor. Mesela Belçika'da anlık borsa işlemi yapılıyor, 400'e yakın ürün var. Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir çalışma düzenliyoruz. Üretici ve tüketici birbirine yaklaşacak. Aradaki bu kadar sayıdaki aracıdan kurtulmuş olacağız. Piyasanın yüzde 3'üyle 5'iyle piyasayı bir haftada olması gereken yere getirdik. Hal Yasası'na süper anlam yüklemeyelim. Hal Yasası gelince tüm sorunlar çözülecek değil. Ürün ve tüketiciyi yanyana getirecek programlar da yapılması lazım. Zincir mağazaların yüzde 60-70 seviyesinde hakimiyeti var ve hale uğramıyorlar. Perakende Yasası da çıkacak ve o yasanın da Hal Yasası'yla birlikte ele alınması gerekiyor. Üreticimiz üretirken ezilmeyecek. Daha çok kazanacağı bir sistem koymamız gerekiyor. Buna üreticilerden de destek geliyor. Rahatsız olan bir kesim var ama toplumu kapsayan kesime bakmak lazım. Bugün nakliye belli, kasalama belli, tüm maliyetler yaklaşık olarak belli. "Benim bu işte çok fazla elleçleme masrafım" demek doğru değil. İzmir'den İstanbul'a taşınana kadar her sene domatesin kasası 7 lirayken evde onları salça haline getirip kış boyunca kullanırdık. İstanbul'a taşınınca burada yapamadık. Bazı yaz sebzelerini de ucuzken bir tarafa koyup, kurutup kışın da kullanmak mümkün.”

Elma tanzim satış çadırında kaçtan satılacak?

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) temin edilecek bakliyat ürünlerinde, nohut ve mercimek 2'şer kilogramlık, pirinç ise 5 kilogramlık paketler halinde satışa sunulacak. İlk kez satış noktalarındaki tezgâhlara çıkarılacak elma ise kilosu 3 liradan satılacak. Tanzim satış noktalarında satışa sunulacak ürünler marketlere göre yaklaşık yüzde 40, toptan fiyatlara göre ise nohutta yüzde 30, yeşil mercimekte ise yüzde 20 daha ucuz olacak. 8-9 milimetrelik nohudun kilosu tanzimde 5.50 TL'den satılırken, marketlerde 7.25 TL, toptancılarda ise 8 TL. Tanzimde 4.50 TL'den satılan yeşil mercimeğin kilosu ise toptancılarda 5 ila 6 TL arasında değişirken, marketlerde 5.75 ila 6.45 TL arasında. Tanzimde 6 TL'den satılan Osmancık pirinç ise markette en ucuz 7.45 TL.