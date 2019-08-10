Tanzanyalı miniklerin Kur'an-ı Kerim mutluluğu Müdafa-i İslam Hareketi, Tanzanya ve Zenzibar'daki ihtiyaç sahibi medreselerde öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıttı. Hediyelerine sevinen minikler teşekkürlerini çektikleri video ile iletti: "Allah sizden razı olsun"

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr Müdafa-i İslam Hareketi, Kurban bayramı öncesinde gönül coğrafyalarına dokunmak adına yurtdışı seyahatlerine başladı. Tanzanya ve Zenzibar'da medreseleri ziyaret eden Müdafa-i İslam Hareketi, öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıttı. İhtiyaç sahibi medreselerin öğrencileri, onlara verilen hediyeye çektikleri bir video ile teşekkür etti. Mutlulukları gözlerinden okunan minik öğrenciler videolarında Türkçe ifadelerle şunları söyledi: "Müdafa-i İslam Hareketi'ne teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Zenzibar'a yine bekleriz."

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