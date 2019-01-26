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Tanzanyalı Jeremy, ilacı Türkiye'de buldu!

Beyin tümörü sebebiyle yaklaşık 5 senedir çeşitli sorunlar yaşayan Tanzanyalı 9 yaşındaki Jeremy Bunoge Mkina, Türkiye'de geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu.

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:22
Tanzanyalı Jeremy, ilacı Türkiye'de buldu!

Kusma ve şiddetli baş ağrısı nedeniyle Tanzanya'da çeşitli doktorlar tarafından muayene edilen 9 yaşındaki Jeremy Mkina için bir tedavi bulunamadı.

Bu sırada, Jeremy'nin genel cerrah olan babası Tomia Mkina'nın yolu, sağlık turizmi kapsamında karşılıklı iş birliğini görüşmek üzere Türkiye'den Tanzaya'ya giden heyetle kesişti.

Türkiye'de ameliyatına karar verildi

Baba Mkina'nın, oğlunun rahatsızlığını Türk doktorlara anlatması üzerine Jeremy'in, Türkiye'de ameliyat edilmesine karar verildi.

Ülkesinden kilometrelerce uzakta Türk hekimlerce yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuşan Jeremy, şimdi yaşıtları gibi yürümenin ve konuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Baba Mkina: Türkiye'den çok memnun kaldık

Oğlunun sağlık durumuna ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan baba Mkina, ülkesinde düzenlenen bir toplantı sırasında oğlunun sağlık sorunlarını Türk hekimlerle paylaştığını anlattı.

Mkina, oğlunun 4-5 yıl önce şiddetli baş ağrısı ve kusma ile hastaneye götürdüğünü belirterek, "Beyinde kist teşhisi konuldu ama Tanzanya'da ameliyat yapılamayacağı söylendi. Türk doktorlar Jeremy'i ameliyat edebileceklerini söylediğinde çok sevindik. Oğlum, ameliyattan bir gün sonra günlük hayatına döndü. Türkiye'den çok memnun kaldık. Artık çevremdeki herkese tavsiye edeceğim." dedi.

Dr. Ahmet Öğrenci: Evine gidebilecek duruma geldi

Jeremy'nin ameliyatını gerçekleştiren Okan Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Öğrenci de hastanın, hastanenin yurt dışı biriminin Tanzanya'ya yaptığı ziyaret sonrasında kendilerine ulaştığını anlattı.

Jeremy'nin beynindeki araknoid kist nedeniyle tedaviye alındığını dile getiren Öğrenci, "Araknoid kist, beynin herhangi bir anormalliğinden gelişen bir kist değil. Bu kist, tamamen beynin içinde olan omurilik sıvısının kistik bir yapı alarak beyne bası yapması sonucu oluşur. Kanser değil ama büyüdüğü için beyne baskı yapıyor. Jeremy'nin ameliyatını yaptık, ertesi gün evine gidebilecek duruma geldi. Kafa içinde herhangi bir yapıyı bozmadan beyin dokusuna zarar vermeden kistik yapıda minik bir alan açarak tedaviyi gerçekleştirdik." diye konuştu.

Öğrenci, Jeremy'nin ameliyattan birkaç gün sonra normal hayatına döndüğünü belirterek, operasyondan sonraki hafta da ülkesine döndüğünü söyledi.

Jeremy'nin yaşıtlarının yaptığı her şeyi yapabilecek durumda olduğunu vurgulayan Öğrenci, "Zeka gelişimini etkileyecek bir müdahale değil. Aksine bu çocuklarda yaptığımız müdahale aslında kistin beyne basarak beynin gelişimini etkilediğinden dolayı buraya yapılacak bir müdahale beyin gelişimine de müsaade ediyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:22
  1. beyin tümörü
  2. Tanzanya
  3. Türkiye

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