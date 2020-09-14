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Aktüel Tanzanya'da ilkokulda çıkan yangında 10 çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Tanzanya'da ilkokulda çıkan yangında 10 çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-14 14:01:15 -
Tanzanya'da ilkokulda çıkan yangında 10 çocuk hayatını kaybetti

DARÜSSELAM (AA) - Tanzanya'nın kuzeyinde ilkokulda çıkan yangında 10 çocuk yaşamını yitirdi.

Kagera Bölge Komiseri Marco Kaguti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede İngilizce eğitim yapan Byamungu İlkokulunun yatakhanelerinden birinde sabah saatlerinde çıkan yangında, 6 ile 12 yaş aralığında 10 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Tüm binayı saran duman nedeniyle çocukların çaresiz kaldığını ve yangının her tarafı sarmasından ötürü bazı çocuklara ulaşılamadığını ifade eden Kaguti, 74 çocuğun kaldığı okulda polis ve itfaiye memurlarından oluşan bir ekibin yangının nedenini bulmak için soruşturma başlattığını aktardı.

Yetkililer ayrıca ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

Ülkede daha önce de okul yangınlarında çok sayıda çocuk can vermiş, 2009'da bir okulda çıkan yangında 12 kız öğrenci hayatını kaybetmişti.

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