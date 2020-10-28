  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tanzanya’da devlet başkanlığı ve meclis seçimleri için oy verme işlemi başladı
Aktüel

Tanzanya’da devlet başkanlığı ve meclis seçimleri için oy verme işlemi başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:20:31 -
Tanzanya’da devlet başkanlığı ve meclis seçimleri için oy verme işlemi başladı

İSTANBUL (AA) - Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da halk, devlet başkanlığı ve meclis seçimleri için oy vermeye başladı.

Tanzanya’nın mevcut cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adaylarından John Magufuli, oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Tüm Tanzanyalıları oy vermeye çağıran Magufuli, “Barış ve seçimler bizim için önemli ve ülkemizi korumalıyız.” dedi.

İktidarın Zanzibar'daki adayı eski Savunma Bakanı Hüseyin Mwinyi de "Burada bu kadar çok insan olduğu ve görevlerini tam bir barış içinde yerine getirdikleri için mutluyum." şeklinde konuştu.

- Devlet başkanlığı için 15 aday yarışıyor

Devlet başkanlığı için 15 adayın yarıştığı ülkede mevcut Devlet Başkanı John Magufuli, seçimleri kazanarak ikinci dönemde de başkanlık koltuğuna oturmak istiyor.

Ana kara Tanzanya ve Zanzibar takımadalarında yapılacak seçimlerde, ana kara halkı Tanzanya Devlet Başkanı ve milletvekili adayları için oy kullanacak, Zanzibar takımadaları halkı ise Tanzanya Devlet Başkanı, Zanzibar Başkanı ve Zanzibar milletvekillerini belirlemek için sandık başına gidiyor.

Seçimlerde iktidar partisi Devrimci Partinin (CCM) en güçlü rakiplerinin muhalif Demokrasi ve Kalkınma Partisi (CHADEMA) ile Değişim ve Şeffaflık İttifakı (ACT-Wazalendo) olduğu belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paramotorla Hatay’a gelen teröristleri bakın kim eğitmiş!
Gündem

Paramotorla Hatay’a gelen teröristleri bakın kim eğitmiş!

Pazartesi akşamı paramotorla uzun süreli bir uçuş yaparak Hatay’a gelen PKK’lı teröristleri Fransa’nın eğittiği ortaya çıktı...
İslam düşmanı haçlı artığı Charli Hebdo'dan yeni alçaklık! Sosyal medya ayağa kalktı
Dünya

İslam düşmanı haçlı artığı Charli Hebdo'dan yeni alçaklık! Sosyal medya ayağa kalktı

Fransız Charlie Hebdo dergisi Türkiye karşıtlığı noktasında giderek hadsizleşiyor. Hz.Muhammed'e hakaretler eden karikatürlerle seviyesizliğ..
Ermenistan'ı destekleyen ünlülere sosyal medyadan tepki
Dünya

Ermenistan'ı destekleyen ünlülere sosyal medyadan tepki

Hollywood oyuncuları, rapçiler ve moda dünyasından işgalci Ermenistan'a destek veren isimlere karşı sosyal medya üzerinden tepki kampanyası ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay