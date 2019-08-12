Tanzanya'da bayram namazı Kurban Bayramı'nın Türkiye'den bir gün sonra kutlanmaya başlandığı Tanzanya'da Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu

SINGIDA (AA) - Tanzanya'nın Sıngıda kentindeki Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti. Kurban Bayramı'nın Türkiye'den bir gün sonra kutlanmaya başlandığı Tanzanya'da, Sıngıda şehrindeki Müslümanlar, çocuklarıyla bayram namazı için Masjıd Istıqaama Camisi'nde bir araya geldi.

Namazın ardında okunan hutbede birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı, dualar edildi.

Kurban organizasyonu kapsamında kentte bulunan Avrupa Yetim Eli Derneği ekibi de katıldığı bayram namazının ardından buradaki halkla bayramlaştı, çocuklara şeker dağıttı. Dernek yetkilileri, Türkiye ve Avrupa'dan bağışlanan kurbanları bugün ve yarın kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.







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