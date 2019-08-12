0553 313 94 23

Tanzanya'da bayram namazı

Kurban Bayramı'nın Türkiye'den bir gün sonra kutlanmaya başlandığı Tanzanya'da Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:43
Tanzanya'da bayram namazı

SINGIDA (AA) - Tanzanya'nın Sıngıda kentindeki Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti.

Kurban Bayramı'nın Türkiye'den bir gün sonra kutlanmaya başlandığı Tanzanya'da, Sıngıda şehrindeki Müslümanlar, çocuklarıyla bayram namazı için Masjıd Istıqaama Camisi'nde bir araya geldi.

Namazın ardında okunan hutbede birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı, dualar edildi.

Kurban organizasyonu kapsamında kentte bulunan Avrupa Yetim Eli Derneği ekibi de katıldığı bayram namazının ardından buradaki halkla bayramlaştı, çocuklara şeker dağıttı.

Dernek yetkilileri, Türkiye ve Avrupa'dan bağışlanan kurbanları bugün ve yarın kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:43
  1. Avrupa Yetim Eli Derneği
  2. Kurban
  3. tanzanya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurbanı Togo'da kesildi
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurbanı..
    2. Partilerden MHP’ye Kurban Bayramı..
    3. Galatasaray'ın lig tarihindeki..
    4. 420 metrelik mağaradan lokanta, gelen..
    5. “Otomotiv sektörünü 2. el ayakta..
    6. Bakan Akar’dan "Güvenli Bölge"..
    7. Diyarbakır’da deprem!
    8. (Özel) Genç mühendisler insansız..
    9. Nissan ve Europcar’dan stratejik iş..
    10. Fatih Terim maç sonrası ameliyat oldu!
    11. Fatih Terim, bel fıtığı ameliyatı edildi
    12. Silahlı yağma suçundan hapis cezası..
    13. GRAFİKLİ - 61 sezonda 5 şampiyon
    14. Dedektör köpekler zehir tacirlerinin..
    15. Çocuk hastaların "organ kardeşliği"
    16. Kebapçı Şirin’in Kurban Bayramı..
    17. KIA’da yaz fırsatları devam ediyor
    18. Bakan Soylu: "Alınan tedbirlerle..
    19. Türk Kızılay Bulgaristan-Türkiye..
    20. Günyüzü Kaymakamı Çelik’ten şehit..
    21. Renault ve Dacia’dan ağustos ayı..
    22. Kurbanlık koyunu otomobil bagajında..
    23. İsmail dedenin 15 yıllık "yaşam nöbeti"
    24. Eren Bülbül adına kurban kesildi
    25. Kurban Bayramı dolayısıyla Millet..
    26. Fatih Terim ameliyat oldu
    27. BMW’den gurbetçilere yüzde 15 servis..
    28. Mersin plajları engel tanımıyor
    29. Eskişehir’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1..
    30. Asker kıyafetli Hakkarili çocuklar..
    Mesut Özil'e saldıranlar bakın kim çıktı!
    Mesut Özil'e saldıranlar bakın kim çıktı!
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki takımını açıkladı
    Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki takımını açıkladı

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Çekirdeğin faydası olur mu demeyin!
    Çekirdeğin faydası olur mu demeyin!
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı