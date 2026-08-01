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Yerel Tantunicide dehşet anları! Kasklı saldırgan kurşun yağdırıp kayıplara karıştı!
Yerel

Tantunicide dehşet anları! Kasklı saldırgan kurşun yağdırıp kayıplara karıştı!

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Tantunicide dehşet anları! Kasklı saldırgan kurşun yağdırıp kayıplara karıştı!

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir tantunicide arkadaşlarıyla oturan site yöneticisi A.G., kask takan bir saldırganın silahlı hedefi oldu.

Mersin'de kask takarak kaldırımdan yürüyen bir şahıs, tantunicide oturan kişiyi silahla ateş açarak yaralayıp kaçtı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Mezitli ilçesi Tece Deniz Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahalledeki bir sitede yöneticilik yapan A.G. arkadaşlarıyla akşam saatlerinde tantunicide oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Kaldırımdan yürüyerek giden kasklı şüpheli biranda silahını çıkarıp A.G.'ye ateş açıp kaçtı. Yaralanan A.G.'ye ilk müdahaleyi arkadaşları yaparken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti.

Saldırı anının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı olayın şüphelisinin yakalanması için polisin çalışma yaptığı bildirildi.

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