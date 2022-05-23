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Siyaset Tansu Çiller’le ilgili olay sözler! Tehdit iddiası bomba
Siyaset

Tansu Çiller’le ilgili olay sözler! Tehdit iddiası bomba

Siyasete geri döneceği konuşulan eski Başbakan Tansu Çiller’in, “Partiyi devret” önerisini reddeden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, genel başkanlığı bırakması için tehdit edildiğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 14:18:00 -
Tansu Çiller’le ilgili olay sözler! Tehdit iddiası bomba

Siyasete geri döneceği konuşulan eski Başbakan Tansu Çiller’in, “Partiyi devret” önerisini reddeden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, genel başkanlığı bırakması için tehdit edildiğini ileri sürdü. Öz, Çiller’in teklifini reddetmesinin ardından yaşananlarla ilgili "Siz yeni bir iş yeri kurmuşsunuz, pırıl pırıl bir market ve çalışıyor. ‘Gel sen kurduğun fiyata bize bunu devret’ diye biri gelip soruyor. Etik değildir. Tansu Hanımefendi bizim başbakanlığımızı yapmış bir dostumuz. Bu teklif hoş bir teklif değil. Siz, ‘Canım sıkıldı bırakıyorum siyaseti, iç geçiriyorum şimdi de canım çekti siyaset yapayım’ diyemezsiniz. Siyaset böyle bir şey değil. Emek verenlerin hakkını bir kalemde silip atamazsınız" dedi.

 

"Ümit Özdağ Bey ile görüştük"

Öte yandan Öz, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ittifak çerçevesinde görüşme gerçekleştirdiklerini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısındaki adaya seçimlerde destek verebileceklerini söyledi.

 

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