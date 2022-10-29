Tansu Çiller'den flaş çıkış! "Tüm riskleri göğüsleyerek..." deyip az önce açıkladı

Eski Başbakan Tansu Çiller, yerli otomobil TOGG ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Sabah'a konuşan Çiller, TOGG'un Türkiye için büyük öneme sahip olduğunu belirtti, Türkiye'nin kendi otomobilini üretecek aşamaya gelmesinin de anlamlı olduğunu vurguladı. Çiller, tüm riskleri göğüsleyerek otomobili üreten girişimciler ve hükümeti de tebrik etti.

"Engelleme girişimlerini bire bir yaşamış bir kişi olarak benim için önemi çok büyük"

"TOGG'un üretimini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna eski Başbakan Tansu Çiller şu ifadeler ile cevap verdi: TOGG'un üretimini otomotiv endüstrimiz için büyük bir adım olarak görüyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ni gerçekleştirdiği dönemin Başbakanı olarak, o süreçte, otomotiv alanındaki bazı çevrelerin bu sürece yıkıcı muhalefetini, engelleme girişimlerini birebir yaşamış bir kişi olarak TOGG'un benim için önemi büyük. Otomotiv yan sanayimiz gelişti ve ihracatta atılımlar gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrimiz ihracatımızın şampiyonu durumuna geldi. Şimdi ise kendi markamızla kendi otomobilimizi üretme aşamasına geldik. TOGG bunun için anlamlı.

"Türkiye, kendi otomobilini üreten 23 ülkeden biri oluyor"

Çiller, "TOGG Türkiye için ne anlam ifade ediyor?" sorusuna, "TOGG, Türkiye'nin sanayi üretimini güçlendirmek, yerli ve milli ürün zenginliğimize katkı sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Savunma sanayi alanındaki yerli ve milli ürün ve marka oluşturma konusunda kamu-özel sektör birlikteliği ile sağlanan başarılarımızdan sonra TOGG ile yerli ve milli ürün hamlemiz otomotiv sanayi alanına taşınmış bulunmaktadır. Böylece Türkiye, dünya üzerinde kendi otomobilini üreten ülkeler arasındaki yerini almakta, bunu gerçekleştiren 23. ülke olmaktadır.

Böylece Türkiye, dünya üzerinde kendi otomobilini üreten ülkeler arasındaki yerini almakta, bunu gerçekleştiren 23. ülke olmaktadır. Bu alandaki başarı, ülkemizin yumuşak gücüne katkı sağlamak açısından da anlamlıdır. Türkiye'ye kendi arabasını kazandırmada katkısı bulunan tüm çalışanlarımıza ve özellikle teknik kadroya; ayrıca bu riski göğüsleyip, bu başarıya imza atan değerli iş adamlarımıza; bu vizyonu ortaya koyan ve öncülük eden siyasi iradeye gönülden teşekkürlerimi sunuyorum." cevabını verdi.